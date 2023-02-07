Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Hava Yardım Koridoru" 37 hava aracı ile gece boyunca çalıştıANKARA (İGFA) -Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin ardından Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için "Hava Yardım Koridoru” oluşturulmuştu. Gün boyu deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ile onların ekipmanları ve yardım malzemeleri taşınırken faaliyetler gece boyunca da devam etti.

https://youtu.be/KgXe0SG7t0U

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre bu kapsamda aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracı ile 154 sorti destek uçuşu yapıldı. Çalışmalar kapsamında deprem bölgesinden alınan yaralılar da uçaklarla taşındı.

Öte yandan afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen 2 Akıncı TİHA da uçuşlarına devam etti.