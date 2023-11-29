Son Dakika

35 yıl sonra FSM'nin askı halatları ilk kez değiştirildi

GÜNDEM 29.11.2023, 09:17
35 yıl sonra FSM'nin askı halatları ilk kez değiştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılında başlanan çalışmalarda şu ana kadar 120 çift askı halatının 112 çiftinin değişim işlemini tamamladıklarını, kalan 8 çifti de en kısa sürede değiştirerek tüm çalışmaları 2024 yılı başında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. 1988 yılından bu yana askı halatları ilk kez değiştirilen FSM Köprüsü'nde 80 yıl boyunca kablo değişimine ihtiyaç kalmayacak.ANKARA (İGFA)  - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde (FSM) Karayolu Genel Müdürlüğü eliyle yürütülen bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, günlük ortalama 240 bin araç ile dünyanın en yoğun trafiğini yaşayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hizmete açıldığı 1988 yılından bu yana askı halatlarını ilk kez değiştirildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, bakım çalışmaları ile köprünün çok daha güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet vermesini sağladıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, hayata geçirilen tüm projelerde yapıların güvenliği açısından bakım çalışmalarının aksatılmadan yapıldığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, Maalesef bu tür çalışmalar sırasında işin doğası gereği ekstradan trafik yoğunluğu oluşabiliyor. Ama görüldüğü üzere trafik yoğunluğu açısından vatandaşlarımıza en az sıkıntı oluşturacak şekilde gece çalışması tercih ederek gece saat 00.00 ile sabah 5.30 saatleri arasında sadece bir şerit daraltması yaparak çalışıyoruz dedi.

112 ÇİFT ASKI HALATI YENİLENDİ VE 8 ÇİFT ASKI HALATINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü halat değişimlerinin doğrudan depreme karşı güçlendirme amacıyla yapılmadığını ancak elbette deprem durumunda da köprünün eskisine göre çok daha güçlü ve dayanaklı olacağını ifade etti. 120 personel ile 2023 yılında başlanan çalışmalar kapsamında şu ana kadar 120 çift askı halatının 112 çiftinin değişim işlemini tamamladık diyen Bakan Uraloğlu, Kalan 8 çifti de en kısa sürede değiştirerek tüm çalışmalarımızı 2024 yılı başında tamamlamayı hedefliyoruz. ifadelerine yer verdi.

Bakan Uraloğlu, bakım çalışmaları nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu noktasında vatandaşlardan anlayış beklediğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, Köprünün bakım ve onarımını bugün yapmazsak her geçen gün, her geçen ay ve her gecikilen senenin bize bedeli çok daha ağır olur. Kalıcı rahatlık için geçici sıkıntıları mutlaka göze almak zorundayız. İstanbul trafiğindeki vatandaşlarımızın ufak aksamalar için sabır ve anlayış göstermelerini umuyoruz. şeklinde konuştu.

İSTANBUL BOĞAZI ÜZERİNDEKİ SAĞLANAN 2 GEÇİŞ İMKÂNINI 3 YENİ PROJEYLE 5'E ÇIKARDIK

Bakan Uraloğlu, İstanbul Boğazı üzerinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak için hayata geçirilen dev projeleri de hatırlattı.

Bakan Uraloğlu, Yıllar boyunca İstanbulun Asya ve Avrupadaki iki yakasını birleştiren sadece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü var iken, bugün; Avrasya Tüneli ve Marmaray ile İstanbul Boğazının altından hem karayolu hem de demiryolu geçişi tesis ettik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Boğazının üstünde üçüncü bir köprü daha inşa ettik. Asya ile Avrupayı İstanbul Boğazı noktasında 3 dev projeyle yeniden bağladık. Böylece İstanbul Boğazı üzerindeki Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden sağlanan 2 geçiş imkânını 3 yeni projeyle 5e çıkardık dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 34
2. Galatasaray 13 34
3. Beşiktaş 13 25
4. A.Demirspor 13 23
5. Trabzonspor 13 23
6. Kayserispor 13 23
7. Antalyaspor 13 19
8. Kasımpasa 13 18
9. Rizespor 13 18
10. Hatayspor 13 17
11. Ankaragücü 13 16
12. Sivasspor 13 15
13. Gaziantep FK 13 15
14. Karagümrük 13 14
15. Konyaspor 13 13
16. Pendikspor 13 13
17. Başakşehir 13 12
18. Alanyaspor 13 10
19. Samsunspor 13 8
20. İstanbulspor 13 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 33
2. Kocaelispor 13 29
3. Bandırmaspor 13 25
4. Göztepe 13 23
5. Gençlerbirliği 13 23
6. Bodrumspor 13 21
7. Sakaryaspor 13 20
8. Keçiörengücü 13 19
9. Ahlatçı Çorum FK 13 17
10. Erzurumspor 13 17
11. Boluspor 13 16
12. Adanaspor 13 15
13. Manisa FK 13 14
14. Şanlıurfaspor 13 14
15. Ümraniye 13 12
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 13 11
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 30
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Aston Villa 13 28
5. Tottenham 13 26
6. M. United 13 24
7. Newcastle 13 23
8. Brighton 13 22
9. West Ham United 13 20
10. Chelsea 13 16
11. Brentford 13 16
12. Wolves 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Fulham 13 15
15. Nottingham Forest 13 13
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 13 9
18. Sheffield United 13 5
19. Everton 13 4
20. Burnley 13 4
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 35
2. Girona 14 35
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Athletic Bilbao 14 25
6. Real Sociedad 14 25
7. Real Betis 14 24
8. Getafe 14 19
9. Valencia 14 19
10. Rayo Vallecano 14 19
11. Las Palmas 14 18
12. Villarreal 14 15
13. Deportivo Alaves 14 15
14. Osasuna 14 14
15. Sevilla 13 12
16. Cadiz 13 10
17. Mallorca 13 9
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 14 3