35 yıl sonra FSM'nin askı halatları ilk kez değiştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılında başlanan çalışmalarda şu ana kadar 120 çift askı halatının 112 çiftinin değişim işlemini tamamladıklarını, kalan 8 çifti de en kısa sürede değiştirerek tüm çalışmaları 2024 yılı başında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. 1988 yılından bu yana askı halatları ilk kez değiştirilen FSM Köprüsü'nde 80 yıl boyunca kablo değişimine ihtiyaç kalmayacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde (FSM) Karayolu Genel Müdürlüğü eliyle yürütülen bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, günlük ortalama 240 bin araç ile dünyanın en yoğun trafiğini yaşayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hizmete açıldığı 1988 yılından bu yana askı halatlarını ilk kez değiştirildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, bakım çalışmaları ile köprünün çok daha güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet vermesini sağladıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, hayata geçirilen tüm projelerde yapıların güvenliği açısından bakım çalışmalarının aksatılmadan yapıldığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, Maalesef bu tür çalışmalar sırasında işin doğası gereği ekstradan trafik yoğunluğu oluşabiliyor. Ama görüldüğü üzere trafik yoğunluğu açısından vatandaşlarımıza en az sıkıntı oluşturacak şekilde gece çalışması tercih ederek gece saat 00.00 ile sabah 5.30 saatleri arasında sadece bir şerit daraltması yaparak çalışıyoruz dedi.

112 ÇİFT ASKI HALATI YENİLENDİ VE 8 ÇİFT ASKI HALATINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü halat değişimlerinin doğrudan depreme karşı güçlendirme amacıyla yapılmadığını ancak elbette deprem durumunda da köprünün eskisine göre çok daha güçlü ve dayanaklı olacağını ifade etti. 120 personel ile 2023 yılında başlanan çalışmalar kapsamında şu ana kadar 120 çift askı halatının 112 çiftinin değişim işlemini tamamladık diyen Bakan Uraloğlu, Kalan 8 çifti de en kısa sürede değiştirerek tüm çalışmalarımızı 2024 yılı başında tamamlamayı hedefliyoruz. ifadelerine yer verdi.

Bakan Uraloğlu, bakım çalışmaları nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu noktasında vatandaşlardan anlayış beklediğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, Köprünün bakım ve onarımını bugün yapmazsak her geçen gün, her geçen ay ve her gecikilen senenin bize bedeli çok daha ağır olur. Kalıcı rahatlık için geçici sıkıntıları mutlaka göze almak zorundayız. İstanbul trafiğindeki vatandaşlarımızın ufak aksamalar için sabır ve anlayış göstermelerini umuyoruz. şeklinde konuştu.

İSTANBUL BOĞAZI ÜZERİNDEKİ SAĞLANAN 2 GEÇİŞ İMKÂNINI 3 YENİ PROJEYLE 5'E ÇIKARDIK

Bakan Uraloğlu, İstanbul Boğazı üzerinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak için hayata geçirilen dev projeleri de hatırlattı.

Bakan Uraloğlu, Yıllar boyunca İstanbulun Asya ve Avrupadaki iki yakasını birleştiren sadece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü var iken, bugün; Avrasya Tüneli ve Marmaray ile İstanbul Boğazının altından hem karayolu hem de demiryolu geçişi tesis ettik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Boğazının üstünde üçüncü bir köprü daha inşa ettik. Asya ile Avrupayı İstanbul Boğazı noktasında 3 dev projeyle yeniden bağladık. Böylece İstanbul Boğazı üzerindeki Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden sağlanan 2 geçiş imkânını 3 yeni projeyle 5e çıkardık dedi.