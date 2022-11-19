3,5 milyon kişinin beklediği metro inşaatı nihayet başladı

İBB; 5 ilçeden (geçecek, 10 istasyonlu, 18,5 kilometre uzunluğundaki Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattının tünellerini delecek 2 TBM makinasını şantiyeye indirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB, 2017 yılında ihaleye çıkan, ancak finans yetersizliği nedeniyle yapımına hiç başlanmayan Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattının tünellerini delecek 2 TBM makinasını, Küçükçekmece Atakent Mahallesi’ndeki Tema Park İstasyonu’ndaki şantiyeye indirdi. 5 ilçeden geçecek, 10 istasyonlu, 18,5 kilometre uzunluğundaki hattın 1. Etap kazılarını yapacak TBM makinalarının şantiyeye indirilişi için düzenlenen törende, sırasıyla İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“3,5 MİLYONUN YAŞADIĞI BÖLGEDE YAŞAYANLARA RAYLI SİSTEM OLMADAN ZULÜM ÇEKTİRİRSİNİZ”

İstanbul’un batısında bulunan ve yoğun nüfus barındıran ilçelerin, metro konusunda en mağdur edilmiş kesim olduğunu belirten İmamoğlu, bölge için metro planlama tarihinin 2004 yılına kadar giden bir geçmişi olduğunu hatırlattı. Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Başakşehir’in bir bölümü içine alan alanda yaklaşık 3,5 milyon kişinin yaşadığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Böylesi bir alan, raylı taşıma olmadan kentle bağını kurar ise, oradaki insanlara büyük zulüm çektirirsiniz; iki kere iki dört. O bakımdan gelir gelmez, bu işleri ele aldık. Mahmutbey-Esenyurt hattı, çok önemli bir hat. Görevi aldığımızda, ne acı ki, bu hattın ne şantiyesi vardı ne de projesi tamdı. Böyle devraldık. Yüklenici firmamız burada. Bizler buradayız. Neyi aldıysak, onu anlatıyoruz. Tümden bu projeyi, tabiri caizse yeniden analiz etti arkadaşlarım ve toparladı, uygulanabilir hale getirdi. Bu ciddi bir zaman aldı. Sonra firmamızla oturduk, ‘Ne yaşadınız’ dedik. Şunu yaşadılar: 2017 yılında, yani seçimden yaklaşık 2 yıl önce ihalesi yapıldı buranın. Ama o dediğim haliyle yapıldı” dedi.

“2020 YILI SONUNDA 220 MİLYON EUROLUK BİR KAYNAK SAĞLADIK”

O dönemde projeye, eksikleri ve kaynağı olmadığı için başlanamadığını kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Biz, buraya 2020 yılı sonunda 220 milyon euroluk bir kaynak sağladık. Ve başlangıç yaptık. Projeyi üç etapta ele aldı arkadaşlarım. Önce, projenin uygulanabilirliğini kaybeden tasarımlarını sıfırdan yaparak başladık. İkinci etapta; Atatürk Mahallesi-Toplu Konut Tema Park ve Kanuni Sultan Süleyman Hastane istasyonlarından oluşan 7 kilometrelik, 4 istasyonluk, M7 hattının da devamı niteliğindeki kesimin imalatına başladık. Tabii bir de bunun ikinci kısmı var. Tahtakale-Bahçeşehir-Esenkent-Ardıçlı ve Esenyurt istasyonları. Yaptığımız çalışmada ikinci hat çok önemli; esas Batı'ya geçişi sağlayacak ikinci kısmı çok önemli. Bununla ilgili de ihtiyaç duyulan ek finansman için, Mayıs 2022’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’na borçlanma talebimizi ilettik.”

“ÖYLE ENGELLEMELER, ÖYLE SIKINTILAR YAŞIYORUZ Kİ; BAZEN İNSAN UTANÇ DUYUYOR”

Avrupa ülkelerinin 3-3,5 milyon nüfuslu bazı şehirlerinde, İstanbul’da bulunan raylı sistemden uzun metro hatlarının bulunduğunu belirten İmamoğlu, “Öyle engellemeler, öyle sıkıntılar yaşıyoruz ki, bazen insan utanç duyuyor. Bu meseleye Ekrem İmamoğlu meselesi ya da Ekrem İmamoğlu'nun döneminin meselesi ya da öncesinin, sonrasının eklentisi gibi bakmayacağız. Bu mesele, İstanbul'un en temel sorunu. O bakımdan her kurum ‘Ya ben ne yapabilirim, en hızlı bunu nasıl halledebilirim’ diye düşünmeli. Söylemekte sıkıntı görmüyorum: Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ndeki bir durak yeri meselesi için, kaç ay uğraştıklarını arkadaşlarımın biliyorum. Zaten biz kaynak arıyoruz bir metro durağı için. İşte ‘Yok durak yeri veririz, vermeyiz; veririz ama işte şu kadar hastane yapın bize…’ Sanki biz, gökten para yağıyor, metro hattını da gümbür gümbür yapacağız. Biz halbuki uzun vadeli borçlanabilmenin çabası içerisindeyiz. Metro gibi maliyetli işleri vadeli borçlanıp, tasarlamadan yapmanın imkansız olduğunu hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“18 YIL ÖNCE ‘BAŞLIYORUZ’ DENİLEN İÇİN 22-23 YILDA BİTİRİLMESİ İSTANBUL İÇİN TALİHSİZLİK”

İlk etabı 2025’te, ikinci etabı da geciktirmeden bitirerek, hatta son halini vermeyi planladıklarını aktaran İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Baktığınızda, bugüne dönük konuştuğumda, yaklaşık 18 yıl önce, ‘Başladık, başlıyoruz’ denilen bir işin, 22-23 yıl sonra bitirilmesi, İstanbul için büyük talihsizliktir. Büyük bir kayıptır. Böyle olmamalı. Ve biz bugün, günde 9 milyona yakın insanı toplu taşımada taşıyoruz. Yani Londra'nın nüfusu kadar insan taşıyoruz günde. Ama Londra’nın, İstanbul'un 3 katı metrosu var. 650 kilometrelere yaklaşan 2030 hedefimizden bahsetti Pelin Hanım. Çok önemli. Bizim acilen orayı yakalamamız lazım. Acilen, durmadan, tam gaz. Yani Cumhurbaşkanlığı imzasıymış, Maliye ve Hazine Bakanlığıymış, yok Ulaştırma Bakanlığı'nın proje onayıymış… Metro önüne geldi mi ‘Ben ne yaparım’ diye bakması lazım. Az önce söylediğim şekilde ihale yapılan bir projeyi yaşamış birisi, bizim Beylikdüzü-Sefaköy hattımızda yaptığımız projenin eksikliklerini televizyonlara çıkıp anlatıyor. Yani böyle engellemeler, böyle anlamsız süreçleri yaşadık, yaşıyoruz. Ama aşacağız.”

“RAYLI SİSTEMLER MİLLİ BİR MESELE”

Raylı sistemlerin milli bir mesele olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Az önce gösterilen fotoğraf, çağdaş bir görüntüdür. HIZRAY'ın bağlanması, buradan Beylikdüzü - Esenyurt Meydanı’na erişen bu hattın Saadetdere’ye erişmesi ve Beylikdüzü TÜYAP hattıyla birleşmesinin; HIZRAY’la, Beylikdüzü'nden Esenyurt'tan geçip, 13 tane metro hattını keserek Sabiha Gökçen'e 52 dakikada erişmesinin, bu şehir adına çok faydası var. Yani şehirdeki kentleşmenin, yaşam kalitesinin, kuzeyi zorlayan bir şehir değil de kendi içinde mutlu bir şehir… Yani bu şehri biz 30-35 milyonluk kent yapamayız. Kanal İstanbul veya onun gibi ucube işler... Yeni bir 2-3 milyon daha nüfus, onun altyapısı, onun metrosu, onun alabora edeceği düzenler, sistemler… Hiç bunları konuşmuyoruz. O bakımdan attığımız her iyi adımın İstanbul'un geleceğine yük değil, yükü hafifleten adımlar olması şarttır. Böylesi bir kentte çocuklarımız ve gençlerimiz yaşamak istiyor. Öbür türlü anlatılan bir kentte yaşamak istemiyor. Bu çok net. O bakımdan bunu başardığımızda çok daha güzel, mutlu insanların yaşadığı, kolay erişilebilirliğin olduğu, hayat kalitesinin yüksek olduğu bir kent var ederiz” diye konuştu.

“ENGELLEMELERE VE EKONOMİK KRİZE RAĞMEN…”

Siyasi engellemeler ve ekonomik krize rağmen metro yapımında çok ciddi adımlar attıklarının altını çizen İmamoğlu, “Üretici fiyat endeksinin yıllık artışının yüzde 150’ye yakın olduğu bir ülkede maliyetlerle boğuşurken, bir yandan iş yapmaya, bir yandan kredi imkanları sağlamaya, bir yandan döviz artışının getirdiği yüke rağmen bu finansmanı dengeleyip, borçlarını ödemeye ve aynı zamanda yeni projelerle ilgili de -başta HIZRAY olmak üzere- en cesur bir biçimde, bugüne kadar biriken o açığı kapatmak adına, gece-gündüz demeden çalışarak; kasanın, milletin kasasının, milletin bütçesinin israfı engelleyip, tasarrufu önceleyen ve bol bereketli olmasını sağlayan bir yönetim olmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı. Göreve geldikleri günden bu yana 29,9 kilometrelik metro hattını İstanbulluların hizmetine sunduklarını aktaran İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

DUDULLU-BOSTANCI HATTININ MÜJDESİNİ VERDİ

“Şimdi Dudullu-Bostancı hattı geliyor; 14,5 kilometre. Bu yılın sonunda, Aralık'ın sonunda onu açacağız. Çok değerli bir hat. O da aslında Anadolu Yakası'nın kuzey-güney ekseninde vatandaşları Dudullu-Ataşehir-Kozyatağı ve Bostancı'yla denize ulaştırıyor aslında. Dolayısıyla denize ulaştığında, deniz ulaşımını oradan yaymaya başlayacağız. Yine Mecidiyeköy-Yıldız bölümünü açarak, Beşiktaş bölümünü de Yıldız İstasyonu’yla beraber Mecidiyeköy hattına bağlamanın keyfini, bu yıl bitmeden yaşayacağız. Hızlıca, 3 yıl içerisinde 46-47 kilometreleri konuşan bir belediye olacağız. Bundan gurur duyuyoruz, keyif duyuyoruz. Yeni temeller atmayı, yeni projeleri başlatmayı da metro üretimi açısından çok ama çok önemsiyoruz. Allah, mahcup etmesin. İnşallah hep birlikte sonucunu, bittiği günleri görmeyi diliyorum. Bu hatta ihtiyaç duyan, hattan açılmasını heyecanla bekleyen hemşehrilerimizin gözleri arkada olmasın. Bugüne kadar ihmal edilmiş Esenyurt’umuzu, Beylikdüzü'müzü, Avcılar’ımızı, Büyükçekmece'mizi, Başakşehir'in Bahçeşehir bölümünü; hepsini selamlıyorum. Ve inşallah en yakın zamanda onları mutlu etmenin büyük gayreti içerisinde olduğumuzu iletiyorum.

2017’DE İHALE EDİLDİ HİÇ BAŞLANMADI

İhalesi 11 Temmuz 2017’de yapılmış olan, toplam 18,5 km ve 10 istasyondan oluşan Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattının sözleşmesi, 21 Ağustos 2017 tarihinde imzalandı ve 05 Eylül 2017’de yer teslimi yapıldı. Ancak önceki İBB yönetimi, finansman bulunamaması nedeniyle hattın yapımına başlayamadı. İmamoğlu başkanlığındaki yeni İBB yönetimi, 2020 yılında yapılan dış kredi anlaşması ile projeye, 220 milyon euroluk kaynak sağladı. Hatla ilgili proje ve ihale çalışmaları, 11 Şubat 2021 tarihinde yeniden başlatıldı. Kabataş – Mecidiyeköy ve Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt metro hatlarının tamamlanmasının ardından, Esenyurt Meydan – Mahmutbey arası yolculuk süresi 28 dakikaya, Esenyurt Meydan – Mecidiyeköy arası yolculuk süresi 60 dakikaya, Esenyurt Meydan – Kabataş arasındaki 42,6 km’lik kesimde ise yolculuk süresi 67 dakikaya düşecek. Hat tamamlandığında; Esenyurt – Kabataş arasında 1.4 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye sahip olacak.