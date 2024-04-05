343,9 milyar kilometre yol katettik!

Türkiye'de 2022 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 343 milyar 917 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-km'nin yüzde 55,7'si otomobiller tarafından yapıldı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2022 yılına ilişkin Taşıt-Kilometre İstatistikleri'ni yayımladı. Toplam taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5 artarken toplam taşıt-km yüzde 4,3 oranında artış kaydetti.

Taşıt cinsine göre taşıt-kilometre istatistikleri, 2021, 2022

Taşıt sayısı; motosikletlerde yüzde 10,6, otomobillerde yüzde 4,1, kamyonetlerde yüzde 3,9, kamyonlarda yüzde 3,7, minibüslerde yüzde 0,5 artarken otobüslerde yüzde 0,2 azaldı. Taşıt-km ise otomobillerde yüzde 7,0, motosikletlerde yüzde 4,9, otobüslerde yüzde 3,6, kamyonlarda yüzde 3,0 artarken kamyonetlerde yüzde 0,8, minibüslerde yüzde 0,2 azaldı.

OTOMOBİLLER YILDA ORTALAMA 13 BİN 415 KİLOMETRE YAPTI

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde; 2022 yılında sırasıyla otobüslerin 53 bin 409, kamyonların 46 bin 305, minibüslerin 27 bin 951, kamyonetlerin 16 bin 382, otomobillerin 13 bin 415 ve motosikletlerin 3 bin 648 kilometre yaptığı hesaplandı.

Otomobiller tarafından katedilen mesafenin yüzde 48,4'ünü dizel yakıtlılar yaptı

EN FAZLA MESAFE 12 YAŞ VE ÜZERİ TAŞITLAR TARAFINDAN KATEDİLDİ

Bu arada Türkiye'de 2022 yılında katedilen toplam mesafe taşıtların yaş gruplarına göre incelendiğinde; en fazla yol yüzde 37,0'lık oranla taşıt filosunun yüzde 48,4'ünü oluşturan 12 yaş ve üstü taşıtlar tarafından yapılırken, bunu sırasıyla yüzde 23,5 ile 4-7 yaş, yüzde 20,3 ile 0-3 yaş ve yüzde 19,2 ile 8-11 yaş grubu taşıtlar takip etti. Bu oran otomobillerde 12 yaş ve üstü otomobiller için yüzde 35,6, 4-7 yaş için yüzde 25,3, 0-3 yaş için yüzde 21,3 ve 8-11 yaş için yüzde 17,8 oldu.