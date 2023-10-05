3,25 milyar TL'lik yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplarda
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ekim ayına ilişkin 3,25 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ekim ayına ilişkin 3,25 milyar TL tutarınki yaşlı ve engelli aylıklarını bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yaklaşık 1,8 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını belirtirken, yaklaşık 1,45 milyar TL tutarındaki engelli aylıklarının da hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Ekim ayına ilişkin 3,25 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına bugün itibarıyla yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.
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|4. Beşiktaş
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|20. Samsunspor
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|Takımlar
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|18
|2. Bandırmaspor
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|15
|3. Kocaelispor
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|15
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|14
|5. Manisa FK
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|12
|7. Keçiörengücü
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|8. Göztepe
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
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|11
|10. Erzurumspor
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|9
|11. Şanlıurfaspor
|7
|9
|12. Sakaryaspor
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Boluspor
|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
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|5
|17. Tuzlaspor
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|4
|18. Ümraniye
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|2
|Takımlar
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|1. M.City
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|18
|2. Tottenham
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|17
|3. Arsenal
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|17
|4. Liverpool
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|5. Aston Villa
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|6. Brighton
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|8. Newcastle
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|9. Crystal Palace
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|10. M. United
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|9
|11. Chelsea
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|12. Nottingham Forest
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|13. Fulham
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|8
|14. Brentford
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|15. Wolves
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|16. Everton
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|4
|17. Luton Town
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|18. Burnley
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|4
|19. Bournemouth
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|20. Sheffield United
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|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
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|21
|2. Barcelona
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|20
|3. Girona
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|19
|4. Atletico Madrid
|7
|16
|5. Real Sociedad
|8
|15
|6. Athletic Bilbao
|8
|14
|7. Real Betis
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|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Osasuna
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|10
|10. Valencia
|8
|10
|11. Getafe
|8
|9
|12. Cadiz
|8
|9
|13. Villarreal
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|8
|14. Las Palmas
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|8
|15. Sevilla
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|16. Mallorca
|8
|7
|17. Deportivo Alaves
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|18. Celta Vigo
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|5
|19. Granada
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|5
|20. Almeria
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