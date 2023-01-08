320 bini aşkın adli sicil kaydı silindi

Adalet Bakanlığı, e-Devlet başvurusuyla 320 bin 775 adli sicil kaydının silindiğini duyurdu.ANKARA (İGFA)- Adalet Bakanlığı'nın dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında başlatmış olduğu adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet'ten alınması uygulamasının yoğun ilgi gördüğü kaydedildi.

Bakanlık, 2022 yılında e-devlet üzerinden 350 bin 952 adli sicil kaydı silme ve düzeltme başvurusu yapıldığını, başvurusu kabul edilen 320 bin 775 adli sicil kaydının ise silindiğini duyurdu.

Bakanlık ayrıca, istatistiki verileri hazırlanan inografik tabloyla kamuoyuyla paylaştı.