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31 Mart seçimleri için adres değişikliğinde son gün 1 Ekim

GÜNDEM 28.09.2023, 11:31
31 Mart seçimleri için adres değişikliğinde son gün 1 Ekim

2024 yılında 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde bulundukları yerde oy kullanmak isteyen vatandaşlar, adres değişikliklerini 1 Ekim'e kadar yapması gerekiyor.ANKARA (İGFA) -  Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alacak.

Bu nedenle seçmenlerin oy verme günü bulunacakları yerde oy kullanabilmek için adres değişikliklerini e-Devlet uygulamasından veya nüfus müdürlüklerinden 1 Ekim'e kadar yapması gerekiyor.

Seçim takvimi 1 Ocak'ta başlayacak.

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