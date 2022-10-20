30 yıllık gölet Manisa'da yeniden hayat buluyor

Salihli ilçesine bağlı Burhan Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıl önce yapılan ve geride kalan sürede rüsubatlarla su tutma kapasitesi önemli ölçüde azalan tarımsal sulama göleti, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasıyla yeniden can buldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün önderliğinde kırsal kalkınmanın sağlanması adına 70 milyon liralık rekor bütçeyi Manisalı üreticileri desteklemeye ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Salihli ilçesine bağlı Burhan Mahallesinde bulunan ve bölgede tarımsal sulama için büyük önem arz eden tarımsal sulama göletinde de bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar doğrultusunda yaklaşık 30 yıl önce yapılan ve rüsübatlarla dolma noktasına gelen bin 600 metre rakımdaki göletin su tutma kapasitesi arttırılarak vatandaşların kullanımına sunulacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'ya, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Burhan Mahalle Muhtarı Yahya Akkol ve Şube Müdürleri eşlik etti.

Mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Burhan Mahalle Muhtarı Yahya Akkol, "Öncelikle Cengiz Başkan'a bütün yaptığı hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Burası gerçekten bizim şah damarımız. Mahallemizin fasulye, barbunya, erik, ceviz gibi ürünleri buradan gelen su ile yetişiyor. Bu konuda Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ederim. Şu an yaklaşık 2000 rakımdayız. Hizmetleri İzmir İl sınırına dayandı. Allah başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ise, gerçekleştirilen çalışma ile ilgili bilgiler aktardı. Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Salihli ilçemiz Burhan Mahallesindeyiz. Bin 600 rakımdayız. Gördüğümüz tepelerin arkası Aydın-İzmir il sınırı. Burada daha önceden yapılmış olan bir sulama göleti var. Göletin yıllar içerisinde dağdan gelen rüsubatla dip savağı bile dolma noktasına kadar gelmişti. Gölet bu bölgemiz için, mahallemiz için büyük önem arz ediyor. Burada biriken su dereye doğal akışıyla bırakılıp Burhan Mahallesi'nde bentlerle, kanal ve boru sistemleri ile arazilerde sulama için kullanılıyor. Mahallemizde ceviz, kestane, kiraz, börülce, fasulye gibi ürünlerle geçimler sağlanıyor. Su tarımda artık olmazsa olmaz. Suyu depolayabildiğimiz kadar depolayıp tarımda kullanmak önemli bir noktaya gittiği için biz de buradaki üreticilerimizin sıkıntı yaşamaması ve göletin su tutma kapasitesinin arttırmak için temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 1 ay sürdü çalışma. Yolu ve ulaşımı oldukça sıkıntılı olan bir bölgeye Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla bu hizmeti yapabilme şansına sahip olduk, hayırlı uğurlu olsun" dedi.