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30 bine yakın hurda sayaç geri dönüşüme kazandırıldı

GÜNDEM 04.05.2023, 15:59
30 bine yakın hurda sayaç geri dönüşüme kazandırıldı

Manisalılara hizmet kalitesini arttırmanın yanında geri dönüşüme de bir o kadar önem veren MASKİ Genel Müdürlüğü, ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla geçtiğimiz yıl 29 bin 552 arızalı su sayacını “Makine Kimya Endüstrisine Ait Pirinç Fabrikasına” teslim etti.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, yeni nesil uzaktan okuma mekanik sayaçlar ve su sayaçları tamir istasyonu hakkında da bilgiler vererek hurdaya ayrılan sayaçların tasarrufları konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Akbaş, “Hizmet kalitemizi arttırmak ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kurumumuzda oluşturduğumuz tamir istasyonunda arızalı sayaçların bakım ve onarımlarını başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. İstasyonumuzda arızalı olan sayaçların tamir edilebilir durumda olanlarını tamir edip vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Bu doğrultuda gerekli incelemeleri bilim sanayi yetkilileriyle yapıyoruz. Burada önemli bir konu daha var. Mevzuata göre 30 gün içerisinde vatandaşımız tarafından alınmayan ve kurumumuzda kalan hurda sayaçları “Makine Kimya Endüstrisine Ait Pirinç Fabrikasında” kullanılmak üzere teslim ederek ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz altı aylık dönemde 29 bin 552 sayacı Makine Kimya Endüstrisine teslim ettik.Vatandaşlarımızın da bunu bilmesi lazım. Kullanılmayan hurda olan sayaçlarımız bu yönde tasarruf edilerek geri dönüşüme kazandırılıyor” dedi.

“27 MAHALLEDE UZAKTAN OKUMA MEKANİK SAYAÇ KULLANILIYOR”

Uzaktan okuma mekanik sayaçlar hakkında da konuşan Akbaş, “Mekanik sayaç projemizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde hayata geçirdik. Radyo frekans dalgasıyla bu sayaçlarımızı okuyarak olumlu sonuçlar aldık. Özellikle altyapısı yenilenen mahallelerde bu sistemi uygulamaya aldık. Saruhanlı ’ya bağlı Azimli mahallesinde başlattığımız proje ile uzaktan okumalı sayaçları ücretsiz bir şekilde değiştirdik. Araçla ve yaya olarak yürüttüğümüz okuma işlemlerini başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Bu çalışma ile hedefimiz basılı fatura bırakmamak. Kurum olarak şuan bu çalışmamızın alt yapısını hazırlıyoruz. Sisteme aldığımız takdirde arkadaşlarımız su sayaçlarını okuyup fatura bırakmayacak. Bu güne kadar 27 mahallemizde 10 bin abone üzerinden bu uygulamayı başlattık. Burada amacımız hem devlet kaynaklarını olumlu yönde kullanmak hem de vatandaşımıza daha güzel hizmet vermek” dedi.

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