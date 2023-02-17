30 bin depremzedeyi Kayseri tahliye etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası işbirliğiyle yaklaşık bin 500 sefer düzenlenerek, yaklaşık 30 bin depremzede bölgeden tahliye edildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi yasa boğan deprem sonrası tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde afetin yaralarını sarmaya, depremzedelerin yanında yer almaya devam ediyor.

Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası, depremin ardından ilk olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatı ile özellikle yurt dışından gelen ekipler olmak üzere arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgelerine ulaştırılması için kullanılan hava alanları dâhil, yaklaşık 50 servis aracı ile deprem bölgelerine ulaştırılmasını sağladı.

Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın verdiği talimatlar doğrultusunda Kayseri otogarındaki yığılmaları engellemek ve vatandaşların mağdur olmaması için diğer illere ücretsiz seferler düzenlerken, depremzede halkın deprem bölgesinden tahliyesi için yaklaşık bin 500 sefer düzenlenip, yaklaşık 30 bin depremzede bölgeden tahliye edildi.

Ortak çalışmalar kapsamda, AFAD ve Kızılay ekipleri ile bu ekiplerin gönüllü kuruluşlarının da deprem bölgelerine talepleri doğrultusunda servisçi esnafları aracılığı ile transferler gerçekleştirildi. Oda üyesi esnafa gıda, kıyafet, battaniye, bot gibi ihtiyaçlar için kampanya düzenlenip, AFAD ve Kızılay ekiplerinin bilgisi dâhilinde 10 deprem bölgesi, ilçeler ve köyleri dâhil olmak üzere yaklaşık 50 araçlık konvoyla ihtiyaç sahibi depremzedelere dağıtıldı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Malatya bölgesinde yapmış olduğu çalışmalar için 40 araç tahsis edilip, 1 hafta süre ile bu araçlarla deprem bölgesinde hizmet verilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Adıyaman bölgesinde yapmış olduğu çalışmalar için 15 araç tahsis edilerek, 1 hafta süre ile hizmet verildi.

“KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE YAPILAN ORTAK ÇALIŞMALAR GÜZEL SONUÇLAR GETİRDİ”

Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile yapılan bu ortak çalışmanın güzel sonuçlar getirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Kayseri’deki AFAD ve Kızılay Koordinasyon merkezleri ile iletişime geçilerek taşımacılığın önemini Kayseri servisçi esnafının devletin ve milletin her zaman emrinde olduğunu ve her türlü koordinasyona açık olduğumuzu bildirdik. Tüm bu çalışmalarımızı yaparken hiç kimseden bir karşılık ve beklenti içerisine girmeden devletimizin ve milletimizin emrinde olduğunu göstermek için bu hizmeti sağlamıştır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz bu ortak çalışmanın güzel sonuçlar getirdiği kanaatinde olup, bundan sonraki süreç içerisinde de yardım kampanyaları düzenlemeye çalışıp milletimizin devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu süreç içerisinde bizleri yalnız bırakmayan kıymetli meslektaşlarımıza, haydi deyince aracının marşına basan esnafımıza minnettarız. Tüm halkımız adına onlara teşekkür ederiz. Gurur duyulacak bir ekibimiz olduğunu düşünüyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin.”

Başkan Büyükkılıç’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Ay, ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda transferlerin de devam ettiğini ifade etti.