3 siyasi parti hakkında Anayasa Mahkemesi'nden karar

Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve Yeni Yol Partisi'nin hukuki varlıkları Anayasa Mahkemesi'nin 30 Kasım 2023 tarihinde aldığı karar gereği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak sona erdildi.ANKARA (İGFA) - Anayasa Mahkemesi'nce Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan değiş iş kararlarına göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu partilerin ilk büyük kongrelerini yapmadıkları ve zorunlu organlarını oluşturmadıkları gerekçesiyle hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verilmesi adına başvurusu hakkında alınan karar yayımlandı.

Başvuruları inceleyen Yüksek Mahkeme, Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve Yeni Yol Partisi için ayrı ayrı verdiği kararlarında; kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlıklarının sona erdiğini hükmetti.

Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu gereği söz konusu partilerin tüm mallarının Hazine'ye geçmesine, gereğinin yapılması için de karar örneklerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.