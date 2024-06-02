3 ilçe 4 beldede vatandaşlar sandıkta!

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe 4 beldede bugün seçimler yenileniyor. 212 mahallede de seçmenler mahalle muhtarını belirleyecek.ANKARA (İGFA) - Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler, belediye başkanlarını seçmek için bugün sandığa gidiyor.

Seçmenler, saat 08.00 itibariyle oylarını kullanmaya başladı.

Oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek.

Seçimlerle ilgili yayın yasağı kanun gereği saat 21.00'e kadar geçerli olacak olup, YSK bu süreyi öne çekebilecek.

Bu arada 212 mahallede ise seçmen, mahalle muhtarını belirleyecek.