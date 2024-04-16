Son Dakika
3 ilçe, 4 beldede seçimler yenilenecek
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları inceliyor
GÜNDEM 16.04.2024, 16:34
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları inceliyor.ANKARA (İGFA) - YSK şu ana kadar 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi.
Alınan bilgiye göre Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt Akpazarı ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimlerin iptalini kararlaştırdı.
Bu yerlerde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|32
|87
|2. Fenerbahçe
|32
|85
|3. Trabzonspor
|32
|52
|4. Beşiktaş
|32
|48
|5. Rizespor
|32
|48
|6. Başakşehir
|32
|46
|7. Kasımpasa
|32
|46
|8. Sivasspor
|32
|44
|9. Antalyaspor
|32
|42
|10. Alanyaspor
|32
|42
|11. A.Demirspor
|32
|40
|12. Samsunspor
|32
|38
|13. Ankaragücü
|32
|37
|14. Kayserispor
|32
|37
|15. Konyaspor
|32
|36
|16. Hatayspor
|32
|33
|17. Gaziantep FK
|32
|31
|18. Karagümrük
|32
|30
|19. Pendikspor
|32
|30
|20. İstanbulspor
|32
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|30
|68
|2. Göztepe
|30
|60
|3. Kocaelispor
|30
|52
|4. Ahlatçı Çorum FK
|30
|52
|5. Sakaryaspor
|30
|51
|6. Bodrumspor
|30
|49
|7. Boluspor
|30
|46
|8. Bandırmaspor
|30
|46
|9. Gençlerbirliği
|30
|44
|10. Erzurumspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|36
|12. Şanlıurfaspor
|30
|34
|13. Ümraniye
|30
|34
|14. Manisa FK
|30
|33
|15. Tuzlaspor
|30
|32
|16. Adanaspor
|30
|32
|17. Altay
|30
|15
|18. Giresunspor
|30
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|73
|2. Arsenal
|32
|71
|3. Liverpool
|32
|71
|4. Aston Villa
|33
|63
|5. Tottenham
|32
|60
|6. Newcastle
|32
|50
|7. M. United
|32
|50
|8. West Ham United
|33
|48
|9. Chelsea
|31
|47
|10. Brighton
|32
|44
|11. Wolves
|32
|43
|12. Fulham
|33
|42
|13. Bournemouth
|32
|42
|14. Crystal Palace
|32
|33
|15. Brentford
|33
|32
|16. Everton
|32
|27
|17. Nottingham Forest
|33
|26
|18. Luton Town
|33
|25
|19. Burnley
|33
|20
|20. Sheffield United
|32
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|78
|2. Barcelona
|31
|70
|3. Girona
|31
|65
|4. Atletico Madrid
|31
|61
|5. Athletic Bilbao
|31
|57
|6. Real Sociedad
|31
|50
|7. Valencia
|31
|47
|8. Real Betis
|31
|45
|9. Villarreal
|31
|39
|10. Getafe
|31
|39
|11. Osasuna
|31
|39
|12. Las Palmas
|31
|37
|13. Sevilla
|31
|34
|14. Deportivo Alaves
|31
|32
|15. Mallorca
|31
|31
|16. Rayo Vallecano
|31
|31
|17. Celta Vigo
|31
|28
|18. Cadiz
|31
|25
|19. Granada
|31
|17
|20. Almeria
|31
|14
Röportaj & Söyleşi Tümü