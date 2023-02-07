3 deprem iline araç girişi durduruldu!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, afetle ilgili sevkiyat yapan araçlarla, görevli araçlar hariç Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a girişler saat 11.00 itibarıyla durdurulduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 48 saat boyunca 3 ile araç girişinin durdurulduğunu açıkladı.

Oktay, "Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a işi olmayan araçların girmesini iki gün boyunca durdurmuş durumdayız." dedi.

https://twitter.com/fuatoktay/status/1622877297014439936

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 8 bini aşkın kişinin enkazdan kurtarıldığını bildirdi.

Oktay, ''3 bin 419 can kaybı ve 20 bin 534 yaralımız bulunuyor. 12 bin 181 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Yurtlarda toplam 380 bin 500 afetzede barınıyor'' ifadelerini kullanarak, deprem bölgelerindeki faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TAG OTOYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Bu arada depremde zarar gören TAG Otoyolu da ulaşıma açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gaziantep'e erişimi sağlayan güzergahta trafiğe engel herhangi bir sorun bulunmadığı bildirildi.

https://twitter.com/KarayollariGM/status/1622879690821083136