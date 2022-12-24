3 bin 982 teröriste geçit yok

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle Bakanlığın 2022 faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaştı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2022 değerlendirmesi için gazetecilerle bir araya geldi.

Bakan Akar, sınırların yoğun ve etkili tedbirlerle korunduğunu belirterek, "1 Ocak’tan itibaren hudutlarda 256 bin 199 kişinin geçişi engellendi, yakalanan 8 bin düzensiz göçmen ve 820 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edildi" dedi.

Milli Savunma Bakanı, "Bu yılın başından itibaren yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 506 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bine yakın mayın/el yapımı patlayıcı, 600’e yakın mağara, sığınak, tünel imha edilmiştir" diye konuştu.

Hulusi Akar, "Bir kez daha söylüyorum ki TSK envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır. Kimyasal silah iftirası atanları milletimiz affetmeyecek" ifadelerini kullandı.