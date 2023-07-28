3 aylık dönemde silah altına alınacaklar belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos-Eylül ve Ekim döneminde silah altına alınacak yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin sınıfrlandırma sonuçlarının belirlendiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, silahaltına alınacakların sınıflandırma sonuçları belli oldu.

Bakanlık, sonuçların e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebileceğini duyurdu.