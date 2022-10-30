29 Ekim'e özel 3 boyutlu mapping gösterileri ilgi gördü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul ve Ankara'da tarihi mekânlarda, "Cumhuriyet’le Büyüyoruz, Türkiye Yüzyılı'na Giriyoruz" temasıyla 3 boyutlu mapping gösterileri ile LED videoların gösterimi yapıldı.ANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul ve Ankara'da tarihi mekânlarda, "Cumhuriyet’le Büyüyoruz, Türkiye Yüzyılı'na Giriyoruz" temasıyla 3 boyutlu mapping gösterileri ile LED videoların gösterimi gerçekleştirildi.

İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Garı, Galata Kulesi, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binası ve Cumhuriyet Müzesi duvarlarına yansıyan, son teknoloji tasarımların kullanıldığı 3 boyutlu görseller, dün saat 20.23’ü gösterdiğinde izleyicilerle buluştu.

"Cumhuriyet’le Büyüyoruz, Türkiye Yüzyılı'na Giriyoruz" temalı mapping gösterileri, "Çift başlı bir kartaldık kanat açtık tarihe. Kök saldık çınar olduk 3 kıta 7 iklime. Hilalimiz yıldızlandı al kanlara boyandı, bayrak oldu Cumhuriyete. Kenetlenip şahlandık devlet millet el ele. Bak eşiğindeyiz şimdi o büyük hayalin. Deden, ceddin, baban neslin. Duysun dünya. En kahraman Türk milleti. Bak Türkiye Yüzyılı geliyor, daha çok parlıyor ayı yıldızı Türk'ün." sözleri ile başladı.

https://youtu.be/ST_NLORvAyw

Gösteriler, Malazgirt'ten başlayan tarih yolculuğunda, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri." emri ile izleyenleri Millî Mücadele günlerine götürürken, bilimin ışığında gelişen, ileri teknolojiyle dönüşen Türkiye'nin hikâyesi anlatıldı.

Gösterilerde, Cumhuriyet’in kuruluşundan Türkiye Yüzyılı'na uzanan zaman yolculuğunda Türkiye’nin başarı hikâyeleri, teknolojide, bilimde, altyapıda, sağlıkta, eğitimde ve savunmada hayata geçirdiği projeler vatandaşlara görsel şovlarla aktarıldı.

Türkiye Yüzyılı'na, Yesevi'nin, Yunus'un, Hacı Bektaş Veli'nin, Mevlana'nın öğretileriyle ışık tutan gösteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." sözü ile Türkiye Cumhuriyeti’nin mazluma uzattığı ele dikkati çekti.

Vatandaşları hem duygulandıran hem de gururlandıran sahnelerin yer aldığı gösteri, 2053 ve 2073 hedeflerine de atıfta bulunarak, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, şahlanarak giriyoruz. Selam olsun kanıyla canıyla kurtuluş destanını yazıp, Cumhuriyet’i kuranlara. Selam olsun Gazi Mustafa Kemal'e. Selam olsun bugün bizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a. Selam olsun yeni Türkiye Yüzyılı'na." sözleriyle son buldu.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği gösteriler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. Vatandaşlar tarihi mekânların önünde üç boyutlu gösterileri, çektikleri fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ayrıca İstanbul'da Beşiktaş Meydanı ve İstanbul Havalimanı'nda, Ankara'da Kızılay Meydanı'nda, İzmir'de Konak Meydanı’nda kurulan küp LED ekranlarda "Türkiye Yüzyılı" temalı videolar gün boyu gösterildi. Bu videolar, meydanlarda özellikle gençler ve çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.