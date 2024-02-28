282 öğrenci Gölmarmara AAT’yi gezdi

MASKİ Genel Müdürlüğü ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, gelecek nesilde çevreye duyarlılık bilinci oluşturmak ve doğayı korumanın önemini vurgulamak amacıyla başlatılan proje kapsamında Gölmarmara ilçesinde eğitim gören 282 öğrenci öğretmenleriyle birlikte Gölmarmara Atıksu Arıtma Tesisi’nde ağırlandı. Program sonunda öğrencilere Büyükşehir Belediyesinin yeni eğitim hizmetlerinden biri olan MABEM Kart hediye edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Manisa merkez ve ilçelerinde eğitim gören öğrencilerin atıksu arıtma tesislerinde suyun arıtılma süreçlerini ve sağlıklı bir şekilde doğaya deşarjını inceleyerek öğrenmeleri amacıyla proje hayata geçirildi. Proje kapsamında Gölmarmara ilçesinde eğitim gören 282 öğrenci öğretmenleriyle birlikte Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığından Şube Müdürü Onur Artan ve yetkili personel tarafından Gölmarmara Atıksu Arıtma Tesisleri’nde ağırlandı.

ÖĞRENCİLER SUYUN HANELERDEN ARITILARAK DOĞAYA DEŞARJ SÜRECİNİ ÖĞRENDİ Öğrencilere ve öğretmenlere Atıksu Arıtma Daire Başkanlığından Şube Müdürü Onur Artan ve yetkili personel tarafından atıksu arıtım süreçleri anlatıldı. Suyun hanelerden tesise gelişi ve arıtıldıktan sonra doğaya deşarjına kadar olan süreç ile ilgili detaylı bilgi verildi. Süreci ilgiyle takip eden ve tesisin ünitelerini inceleyen öğrenciler merak ettikleri soruları sorma fırsatı da buldu. Ayrıca öğrencilere atıksu arıtma tesislerinde görev yapan meslek grupları hakkında bilgi verildi. Program sonunda öğrencilere Büyükşehir Belediyesinin yeni eğitim hizmetlerinden biri olan MABEM Kart hediye edildi.