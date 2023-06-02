28. Yasama Dönemi başladı... Milletvekilleri yemin ediyor (CANLI)

TBMM'de 28. Yasama Dönemi başladı. Meclis Başkanlığını “en yaşlı üye” olması nedeniyle geçici olarak devralan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Meclis'te törenle selamladı. Milletvekilleri genel kurulda Anayasa'daki yemin metni okunuyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin törenini Meclis'te kendisine ayrılan locadan takip ediyor.

Geçici Başkan Devlet Bahçeli, Genel kurulda açılış konuşması yaptı.

Egemenliğin önemine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle dikkati çeken Bahçeli, hepimizin ortak paydasının Türkiye olduğunu söyledi. Bahçeli, dayanışma, birlik ve beraberlik her sorunun çözülebileceğine vurgu yaptı.

İlk yemini Bahçeli'nin etmesi sonrasında milletvekilleri, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre tek tek yemin etmeye başladılar.

Milletvekilleri Genel kurulda Anayasa'daki yemin metnini okuyor.

https://youtu.be/sshrReE-J-s

Herhangi bir nedenle ilk birleşime katılamayan milletvekilleri, sonra yemin edebilecek.

Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay, tahliyesine ilişkin dosyanın Yargıtay'da ilgili daireye gönderilmemesi nedeniyle bugün yemin töreninde bulunmuyor.

Yemin töreni ile Meclis Başkanı seçim süreci de başlayacak. Meclis Başkanı seçildikten sonra Başkanlık Divanı ve komisyonlar oluşturulacak.

Milletvekilleri, göreve başlarken şu şekilde ant içecek:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."