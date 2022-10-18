Türkiye'nin en iyi 8 PUBG MOBILE takımının yanı sıra batı Avrupa bölgesinden de 8 takımın katılacağı ve 2,8 milyon TL (150 bin dolar) ödül havuzu bulunan PMPL Avrupa Şampiyonası 20 - 23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.İSTANBUL (İGFA) - 8 Türk takımının katıldığı 2.8 Milyon TL ödüllü PMPL Avrupa Şampiyonası başlıyor.

8'i Türkiye’den olmak üzere 16 takımın kıyasıya mücadele edeceği ve 2,8 milyon TL ödül havuzuna sahip olan PMPL Avrupa Şampiyonası, 20 - 23 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE Esports, Avrupa’nın en iyi takımlarının kıyasıya mücadele edeceği PUBG MOBILE Pro League Şampiyonası programının detaylarını paylaştı.

4 gün boyunca rekabet dolu maçlara ev sahipliği yapacak olan turnuvada her gün altı maç yapılacak ve ilk üçe giren takım PMGC Lig (Dünya Şampiyonası) bileti kazanacak. Ayrıca PMPL Türkiye’nin iki sezonu boyunca oynanan tüm maçlarından en çok puanı toplayan Beşiktaş Esports ve S2G Esports ise doğrudan PMGC’ye (PUBG Mobile Dünya Şampiyonası) gitmeye hak kazanmıştı.