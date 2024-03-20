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27 terör hedefine havadan imha!
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava harekâtlarında 27 hedefi imha etti.ANKARA
GÜNDEM 20.03.2024, 04:58
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava harekâtlarında 27 hedefi imha etti.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı "Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" diyerek hava harekatı yapıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha edildi" ifadeleri yer aldı.
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