27 AB ülkesine göre Türkiye genç!

Türkiye'nin genç nüfus oranı 2022 yılında yüzde 15,2'ye gerilerken, Türkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye 27 ülkenin genç nüfusundan yüksek olduğu gözlendi. İnternet kullanan gençlerin oranı yüzde 96,9 olarak istatistiki verilere yansırken, Türkiye geneli için beklenen yaşam süresi 77,7 yıl oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait "İstatistiklerle Gençlik" verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de genç nüfusun toplam nüfusa oranı gerilemeye devam ederek yüzde 15,2'ye indi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 949 bin 817 kişi oldu. Genç nüfusun y]zde 51,2'sini erkek nüfus, yüzde 48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030 yılında yüzde 14,0, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1'e düşeceği öngörüldü.

Türkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu gözlendi.

27 ÜLKENİN NÜFUSLARINDAN TÜRKİYE DAHA YÜKSEK

Türkiye'nin genç nüfus oranı Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında genç nüfus ortalaması yüzde 10,5 olurken, AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin yüzde 12,8 ile İrlanda, yüzde 12,3 ile Hollanda ve yüzde 12,2 ile Danimarka olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 9,1 ile Bulgaristan, yüzde 9,3 ile Çekya, yüzde 9,4 ile Slovenya ve Letonya olduğu görüldü.

EN YÜKSEK YOĞUN GENÇ NÜFUS HAKKARİ'DE

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 22 ile Hakkari olurken, bu ili yüzde 21,7 ile Şırnak ve yüzde 21,1 ile Siirt izledi.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu il yüzde 12,3 ile Muğla ve Balıkesir oldu. Bu illeri yüzde 12,7 ile Ordu, yüzde 12,8 ile Tunceli, Sinop ve Kırklareli illeri izledi.

Hayat Tabloları, 2019-2021 sonuçlarına göre doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 77,7 yıl, erkekler için 75,0 yıl ve kadınlar için 80,5 yıl oldu.



Türkiye'de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için kalan yaşam süresinin ortalama 63,6 yıl, erkekler için 61,0 yıl ve kadınlar için 66,4 yıl olduğu görüldü. Diğer bir ifade ile 15 yaşına ulaşan genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5,4 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi.

EVLİ OLAN GENÇ KADINLARIN ORANI, EVLİ OLAN GENÇ ERKEKLERİN ORANININ 3,8 KATI OLDU

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2022 yılında yüzde 96,3'ünün hiç evlenmemiş, yüzde 3,6'sının evli, yüzde 0,1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun yüzde 85,8'inin hiç evlenmemiş, yüzde 13,7'sinin evli, yüzde 0,4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü.



Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 49,2 oldu.

İSTİHDAMDAKİ GENÇLERİN YÜZDE 53,5'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranı, 2021 yılında yüzde 32,2 iken 2022 yılında %35,3'e yükseldi. Genç erkeklerde istihdam oranı 2021 yılında yüzde 42,8 iken 2022 yılında yüzde 46,9, genç kadınlarda bu oran 2021 yılında yüzde 21,2 iken 2022 yılında yüzde 23,2 oldu.

KENDİNİ MUTLU VEYA ORTA SEVİYEDE MUTLU HİSSETTİĞİNİ BELİRTEN GENÇLERİN ORANI YÜZDE 84,3 OLDU

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerden kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 49,7 iken kendini orta seviyede mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 34,5, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 15,9 oldu.

İNTERNET KULLANAN GENÇLERİN ORANI YÜZDE 96,9 OLDU

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 16-24 yaş grubundaki genç nüfusun İnternet kullanım oranı, 2021 yılında %97,1 iken 2022 yılında %96,9 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2021 yılında %98,4 iken 2022 yılında %97,6, genç kadınlarda ise 2021 yılında %95,6 iken 2022 yılında %96,1 oldu.