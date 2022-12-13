26. Tüketici Ödülleri'ne başvurular başladı

Ticaret Bakanlığı, tüketici bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen “26. Tüketici Ödülleri” kapsamında 6 dalda ödüller verecek.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2022 yılı faaliyetleri dikkate alınarak 6 dalda Tüketici Ödülü verileceğini duyurdu.

Son başvuru tarihini 3 Şubat 2023 Cuma günü saat 17.30 olarak açıklayan bakanlık, 26. Tüketici Ödülleri için kategorileri ise şöyle belirledi:

Bilinçli Tüketici Ödülü, Yazılı Basın Tüketici Ödülü, Radyo-Televizyon Programı Ödülü, Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü, Bilimsel Çalışma Ödülü, Tüketici Özel Ödülü.

Ödüllerle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayabilirsiniz.