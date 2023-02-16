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258. saatte gelen mucize!
GÜNDEM 16.02.2023, 22:17
Kahramanmaraş'ta 11 gün sonra depremin 258. saatinde enkaz altında bir kadın daha kurtarıldı.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.
Enkaz altında kalan 30 yaşındaki Neslihan Kılıç, depremin 258. saatinde yaralı olarak çıkarıldı.
Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler kurtararak ilk müdahaleyi Şırnak UMKE ekipleri yaptı.
İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Kılıç, tedavisi için hastaneye sevk edildi.
https://twitter.com/EmniyetGM/status/1626296236696301571
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