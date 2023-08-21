253 bin internet adresine 108 milyon erişim engellendi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplamda 16,7 milyon IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan taramalarla zafiyete ait risklerin proaktif şekilde tespit edilebildiğini belirterek, 252 bin 883 adet zararlı internet adresine toplam 108 milyon erişimin engellendiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Geçtiğimiz hafta Türkiyenin önemli gündem başlıklarından biri de yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin taklit edilmesiydi. İş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişi, MİTin siber güvenlikle ilgili birimlerinin hassas çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı.

Bakan Uraloğlu, bu olayın ardından ülkelerin ulusal güvenliği konusunda siber güvenliğin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siber Güvenlik alanındaki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çalışmalar kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren olan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM), ülke genelinde siber güvenlik anlayışını geliştirmeyi amaçladığını vurgulayan Uraloğlu, USOM'un siber tehditleri önlemek için alarm, uyarı ve duyuru, kritik durumlarda yerinde müdahale ekipleriyle olayın kontrolünü ele almak ve siber olaylara müdahalede ulusal koordinasyonu sağlamak için faaliyetler sürdürüldüğünü anlattı. Uraloğlu, ayrıca, kritik sektörlerde, Sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) ile kurumlar bünyesinde SOME'ler kurularak teknik seviyede ulusal siber güvenliğe ilişkin organizasyonun şekillenmesi sağlandığına dikkati çekerek, 18 Ağustos 2023 itibariyle, USOM koordinasyonunda görev yapan 2 bin 154 adet SOME ile buralarda görev yapan yaklaşık 7 bin siber güvenlik uzmanının ülkenin siber sahasının korunmasına yönelik çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Sürdürülen çalışmalarla ülkedeki kritik kurum ve kuruluşların tehditler ve zafiyetlere karşı uyarılarak ilgililerce gerekli önlemlerin alınması için çalışıldığını belirten Uraloğlu, "Bu sayede ülke genelinde İnternet kullanıcıları ve sistemlerine yapılabilecek saldırıların önlenmesi sağlanmıştır. Toplamda 16,7 milyon IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan taramalarla zafiyete ait riskler proaktif şekilde tespit edilebilmektedir. Bu noktada USOM tarafından 55 binden fazla resmi olarak siber güvenlik açıklıkları yazıları ilgili kurum ve kuruluşa bildirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır. 252 bin 883 adet zararlı internet adresine toplam 108 milyon erişim engellendi. 4 bin 146 adet siber güvenlik bildirimi duyuruldu. 44 bin 835 adet alan adının yapay zeka teknolojisiyle vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama olarak kullanıldığı tespit edildi." dedi.

KÜRESEL SİBER GÜVENLİK ENDEKSİ'NDE TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI YÜKSELDİ

Bakan Uraloğlu, USOM tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 2020'de 6, 2021'de 8, 2022'de 24 ve 2023 yılı içerisinde 58 adet sıfırıncı gün zafiyeti tespit edildiğine işaret ederek, "CNA (CVE Numbering Authorities) kabul süreci başarıyla tamamlanmıştır. USOM artık ülkemizde üretilen ve sıklıkla kullanılan üçüncü parti yazılımların, donanımların veya ürünlerin güvenlik açıkları için CVE numaraları atamakta ve güvenlik açığı yönetiminde süreç koordinasyonu sağlamaktadır. Gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 2021'de 21 adet, 2022'de 29 adet, 2023'de 84 adet CVE ID ataması yapılmıştır." diye konuştu.

Siber güvenlik çalışmalarının bir sonucu olarak, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından ülkelerin siber güvenlik konusundaki olgunluğunu ölçmekte kullanılan "Küresel Siber Güvenlik Endeksi" verilerine göre ülkenin sıralamasının yükseldiğini belirten Uraloğlu, bu kapsamda 2020'de Avrupa'da 11. sıradan 6. sıraya, dünya genelinde ise 20. sıradan 11. sıraya yükselme başarısının gösterildiğini aktardı.