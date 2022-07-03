2,5 milyon öğretmen belgelerine kavuştu

Öğretmenler, 5 günlük yaz dönemi mesleki çalışma programında yaklaşık 2,5 milyon belge aldı.

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20-24 Haziran tarihlerini kapsayan dönemde Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilen mesleki çalışma programında 2 milyon 347 bin 264 belge alındığını paylaştı. Bu süreçte öğretmenlerin kişi başı ortalama 17 saat eğitim aldığını ifade eden Özer,"Öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri için bir buluşma noktası olarak tasarladığımız ÖBA'daki eğitimlere beş gün boyunca 895 bin 650 öğretmen ve idarecimiz katıldı. Bakanlık olarak öğretmenlerimizin sürekli yanında olarak kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.﻿

20-24 Haziran tarihleri arasında ÖBA üzerinden çevrim içi gerçekleştirilen öğretmenlerin Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nda web 2.0 araçları kullanımı, değişen dünyada eğitim, sosyal medya kullanımı ve iletişim, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik süreci gibi öğretmenlik alan bilgisi ve zor durumların yönetimi, bilimsel liderlik gibi kişisel gelişim eğitimlerinin de aralarında bulunduğu 12 farklı programdan 17 milyon saati aşkın eğitim alındı.

ÖBA'da öğretmenlerin meslektaşları, akademisyenler ve alanında uzmanlar ile buluştuğu, tecrübelerini paylaştığı uygulama temelli bir eğitim yaklaşımının hayata geçirildiğini hatırlatan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaz dönemi mesleki çalışma programına 895 bin 650 öğretmen ve idarecinin katıldığını ifade etti.

Yeni dönemde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için belirlenen üç öncelik alan arasında öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesinin önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Özer, şunları kaydetti: "20-24 Haziran tarihlerinde öğretmenlerimiz ortalama 2,37 eğitime katılarak 2 milyon 347 bin 264 belge aldılar. Beş günün sonunda her bir öğretmenimize ortalama 17 saat eğitim verildi. 320 bin 22 öğretmenimiz en az bir eğitimi, 263 bin 393 öğretmenimiz en az iki eğitimi, 121 bin 965 öğretmenimiz en az üç eğitimi, 63 bin 882 öğretmenimiz en az dört eğitimi ve 126 bin 388 öğretmenimiz ise beş ve daha fazla eğitimi tamamladı."

Bakan Özer, öğretmen beklentilerini karşılayan nitelikli programların katılımı artırdığını belirterek 2015-2020 yılları arasında yıllık kişi başı eğitimin ortalama 45 saat civarında iken 2021 yılında 94 saate çıktığını, yine 2015-2020 yılları arasında yıllık belge sayısı, 1 milyon 400 bin civarlarında iken 2021 yılında 2 milyon 900 bin belgeye ulaşıldığını ifade etti. Özer, 2022 yılına da hızlı bir yükselişle başlandığını söyledi.

Özer; 2022 yılının ilk 6 ayında 668 bin 711'i okul yöneticisi, 5 milyon 107 bin 126'sı ise öğretmenler tarafından alınan olmak üzere 5 milyon 775 bin 837 belgeye ulaşıldığını, verilen belge sayısının 2021 yılının ilk altı ayına göre yaklaşık 5 kat arttığını ifade etti.

Bu yılın ilk 6 ayında kişi başı eğitimin 68,67 saate ulaştığını belirten Özer, şunları söyledi: "Kişisel ve mesleki gelişimleri için sürekli çalışan, salgın koşulları gibi zorlu süreçler de dâhil olmak üzere her zaman fedakârca bu ülkenin evlatları için çaba gösteren 1 milyon 200 bin öğretmenimize şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlerimizin gelişimleri için bir buluşma noktası olarak tasarladığımız ÖBA, Okul Temelli Mesleki Gelişim Programı, mesleki gelişim toplulukları, Öğretmen-Yönetici Hareketlilik Programı gibi yeni yaklaşımlarla öğretmenlerimizin sürekli yanında olmayı, kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedeflemekteyiz."