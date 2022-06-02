25 Büyükelçiliğe atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 23 dış temsilcilikteki büyükelçiler merkeze alındı. 25 dış temsilciliğe yeni büyükelçi atandı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilerin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre dış temsilciliklere atanan 25 büyükelçi şöyle:
Finlandiya Büyükelçiliğine Deniz Çakır
Bolivarcı Venezuela Büyükelçiliğine Ertan Yalçın
Macaristan Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu
Meksika Büyükelçiliğine İlhan Kemal Tuğ
Kuveyt Büyükelçiliğine Tuba Nur Sönmez
BM Viyana Ofisine Levent Eler
Kolombiya Büyükelçiliğine Beste Pehlivan Sun
Gürcistan Büyükelçiliğine Ali Kaan Orbay
Ekvator Büyükelçiliğine Makbule Başak Yalçın
Moritanya Büyükelçiliğine Akif Menevşe
El Salvador Büyükelçiliğine Gül Büyükerşen
Danimarka Büyükelçiliğine Rıza Hakan Tekin
Arnavutluk Büyükelçiliğine Tayyar Kağan Atay
Fas Büyükelçiliğine Ömer Faruk Doğan
Ekvator Ginesi Büyükelçiliğine Adnan Keçeci
Letonya Büyükelçiliğine Şule Öztunç
Nijer Büyükelçiliğine Özgür Çınar
Estonya Büyükelçiliğine Başak Türkoğlu
Moldova Büyükelçiliğine Uygar Mustafa Sertel
Pakistan Büyükelçiliğine Mehmet Paçacı
İsveç Büyükelçiliği Yönet Can Tezel
Malezya Büyükelçiliği Emir Salim Yüksel
Ayrıca aynı kararnamede Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek'in de ataması gerçekleştirildi.
Söz konusu atama kararlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
|İmsak
|03:30
|Güneş
|05:27
|Öğle
|13:07
|İkindi
|17:06
|Akşam
|20:38
|Yatsı
|22:25
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31