25 Büyükelçiliğe atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 23 dış temsilcilikteki büyükelçiler merkeze alındı. 25 dış temsilciliğe yeni büyükelçi atandı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilerin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre dış temsilciliklere atanan 25 büyükelçi şöyle:

Finlandiya Büyükelçiliğine Deniz Çakır

Bolivarcı Venezuela Büyükelçiliğine Ertan Yalçın

Macaristan Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu

Meksika Büyükelçiliğine İlhan Kemal Tuğ

Kuveyt Büyükelçiliğine Tuba Nur Sönmez

BM Viyana Ofisine Levent Eler

Kolombiya Büyükelçiliğine Beste Pehlivan Sun

Gürcistan Büyükelçiliğine Ali Kaan Orbay

Ekvator Büyükelçiliğine Makbule Başak Yalçın

Moritanya Büyükelçiliğine Akif Menevşe

El Salvador Büyükelçiliğine Gül Büyükerşen

Danimarka Büyükelçiliğine Rıza Hakan Tekin

Arnavutluk Büyükelçiliğine Tayyar Kağan Atay

Fas Büyükelçiliğine Ömer Faruk Doğan

Ekvator Ginesi Büyükelçiliğine Adnan Keçeci

Letonya Büyükelçiliğine Şule Öztunç

Nijer Büyükelçiliğine Özgür Çınar

Estonya Büyükelçiliğine Başak Türkoğlu

Moldova Büyükelçiliğine Uygar Mustafa Sertel

Pakistan Büyükelçiliğine Mehmet Paçacı

İsveç Büyükelçiliği Yönet Can Tezel

Malezya Büyükelçiliği Emir Salim Yüksel

Ayrıca aynı kararnamede Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek'in de ataması gerçekleştirildi.

Söz konusu atama kararlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.