248. saatte umudun adı Aleyna oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin afet bölgesinde hayat kurtarmak için mücadele eden ekipleri, Kahramanmaraş'ta pes etmeyip çalıştıkları enkazda 248. saatte bir mucizeyi yaşadı ve 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'i enkazdan sağ çıkardı.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 10 kenti yıkıma uğratan asrın felaketinde enkaz altında kalan ve bir yardım eli bekleyen canla için seferber olurken, enkazlarda bugüne kadar onlarca canı yeniden hayata bağlayan ekipler, bir mucizeye daha tanıklık etti.

Depremin merkez üssünde bir enkazda ses alan ekipler, yaptıkları termal ve sismik ölçümlerle 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in yerini tespit etti. Kırım ve kurtarma ekipleri genç kızın bulunduğu alana girebilmek için AFAD ve JAK ekipleriyle birlikte saatlerce çaba gösterdi.

Sonunda ise beklenen mucize gerçekleşti ve depremin yaşandığı andan tam 248 saat sonra afetzedeye ulaşıldı.

Ekipler Aleyna'yı enkazdan çıkardıkları anda gözyaşı ve mutluluk bir aradaydı ve bu operasyon diğer ekiplere de umut oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 508 personel ve 256 araçla Kahramanmaraş ve diğer bazı illerde umudu kazmaya, hayat kurtarmak için canhıraş çalışmaya devam ediyor.