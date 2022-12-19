24 testten başarıyla geçti... BORAN TSK envanterine giriyor

TSK’nın iç güvenlik ve hava operasyonlarına destek amacıyla tasarlanan ve geliştirilen 105 mm havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN’ın ilk sevkiyatı gerçekleşiyor.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin talepleri doğrultusunda Makine Kimya Endüstrisi (MKE) mühendisleri tarafından tasarlanan, geliştirilen BORAN, uluslararası standartlardaki 24 testten başarıyla geçti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre zorlu arazi koşullarında yapılan operasyonlarda TSK’nın elini güçlendirmek amacıyla geliştirilen BORAN, bin 780 kilo ağırlığı ile havadan ve karadan taşınarak istenilen araziye kısa sürede ulaştırılabiliyor ve 1 dakikada atışa hazır hâle gelebiliyor.

Atış Kontrol Sistemi ve gece-gündüz 360 derece atış kabiliyeti bulunan BORAN, eksi 32 ila artı 44 dereceye kadar hava koşullarında görev yapabiliyor. 17 kilometre etkili menzile sahip BORAN dakikada 6 atış yapabiliyor.

Dünyada az sayıdaki ülkede bulunan BORAN artık Türk Silahlı Kuvvetlerinin de envanterindeki önemli silah sistemlerinden biri olacak.

https://youtu.be/9yZv73P9V1Q