24 saat geçmemişti... Motorin ve benzine bir zam daha!

Motorine 24 saat geçmeden ikinci bir zam haberi daha geldi. Pompada benzin de zamdan nasibini alacak!BURSA (İGFA) - Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine 24 saat geçmeden ikinci bir zam haberi daha ulaştı.

Motorine dün gece gelen zam ardından bu gece yarısı 1,40 TL daha zam bekleniyor.

Pompaya yansıyacak zamma göre motorinin litresi 44 TL'yi aşacak.

Ayrıca yine 30 Ocak Salı'yı 31 Ocak Çarşamba'ya bağlayacak gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere de akaryakıt gruplarından benzine 2 TL dolayında zam bekleniyor.

An itibariyle Bursa'daki akaryakıt istasyonlarında Benzin 39.11 TL/LT , Motorin 42.39 TL/LT, Otogaz (LPG) ise 19.84 TL/LT.