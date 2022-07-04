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24 milyar parola çalındı

GÜNDEM 04.07.2022, 09:25
24 milyar parola çalındı

Kayıt dışı siber suç ekonomisinin yıllık değeri trilyonlarca dolara ulaşıyor. Siber suçlular karanlık internet sitelerinde, emniyet güçlerinden ve birçok tüketiciden gizli olarak büyük miktarda çalıntı veriyi ve bu verileri edinmek için kullanılan korsanlık araçlarını alıp satıyorlar. Siber güvenlik şirketi  ESET’in paylaştığı bilgilere göre yasa dışı yollarla ele geçirilen yaklaşık 24 milyar kullanıcı adı ve parolanın bu tür sitelerde dolaşımda olduğu tahmin ediliyor. İSTANBUL (İGFA) - En fazla rağbet görenler arasında ise yeni kart bilgileri yer alıyor ve bu bilgiler, devamında kimlik hırsızlığı yapmak için dolandırıcılar tarafından topluca satın alınıyor. Çip ve PIN (EMV) sistemlerinin uygulandığı ülkelerde bu tür bilgileri klonlanmış kartlara dönüştürmek oldukça güç. Bu nedenle bu bilgiler, en çok çevrimiçi kart (CNP) saldırılarında kullanılıyor. Dolandırıcılar, bu bilgileri ileriye dönük olarak lüks eşyalar satın almak veya yasa dışı yollarla elde edilmiş kazançlarını aklamak üzere tercih edilen bir diğer popüler yöntem, toplu hediye kartı satın alımı yapmak için kullanabiliyor. Bu tür kartların piyasa büyüklüğünü tahmin etmek zor. Ancak dünyanın en büyük kayıt dışı pazar yerinin yöneticisi, tahmini 358 milyon ABD doları kazanç elde ederek yakın bir zamanda emekliye ayrıldı. 

Siber güvenlik şirketi ESET bilgisayar korsanlarının kredi kartı bilgilerini ele geçirmek için kullandığı en yaygın 5 yöntemi araştırdı.

1. Kimlik Avı: Kimlik avı, siber suçluların veri çalmak için kullandığı en popüler tekniklerden biri. Bilgisayar korsanlarının sizi kişisel bilgilerinizi vermeniz ya da farkında olmadan kötü amaçlı yazılım indirmeniz amacıyla kandırıp kendilerini (bir banka, e-ticaret hizmeti sağlayıcısı veya teknoloji firması vb.) meşru bir kuruluş gibi göstermeye çalıştığı bir dolandırıcılık yöntemidir. Genellikle kullanıcıları bir bağlantıya tıklamaya veya bir eki açmaya teşvik ederler. Bazen de bunu yapmak için kullanıcıyı, kişisel ve finansal bilgilerini girmeye teşvik edilebileceği bir kimlik avı sayfasına yönlendirirler. Kimlik avı dolandırıcılığının, 2022’in ilk çeyreğinde tüm zamanların rekorunu kırdığı belirtiliyor.

Bu tür dolandırıcılıklar, son zamanlarda bir dönüşüm geçirdi. Kendini bir teslimat şirketi, bir devlet kurumu ya da güvenilen başka bir kurum gibi gösteren bir dolandırıcıdan bugün bir e-posta almak yerine kötü amaçlı bir kısa mesaj (SMS) da alabilirsiniz. Hatta dolandırıcılar, kart bilgilerinizi ele geçirmek amacıyla sizi arayarak güvenilen bir kurummuş gibi davranabilir. Bir tahmine göre, sesli arama ile kimlik avı (vishing) ciddi bir artış gösterirken SMS ile kimlik avı (smishing) 2021’de bir önceki yıla göre iki katından fazla artmıştır.

2. Kötü amaçlı yazılımlar : Kayıt dışı siber suç ekonomisi, sadece veriler için değil aynı zamanda kötü amaçlı yazılımlar için de büyük bir pazar yeri. Bilgi çalmak amacıyla yıllar içerisinde farklı türlerde kötü amaçlı kodlar tasarlanmıştır. Bir e-ticaret veya banka sitesinde kart bilgilerinizi girerken tuş vuruşlarınızı kaydeder.  Kimlik avı e-postaları veya kısa mesajları da popüler yöntemler arasında gösteriliyor. Kötü amaçlı çevrimiçi reklamlar ise diğer bir yöntem. Bazı durumlarda ise popüler internet sitelerine virüs bulaştırarak kullanıcıların bu internet sitelerini ziyaret etmesini beklerler. Virüs bulaşmış bu internet sayfasını ziyaret ettiğiniz anda indirme yoluyla kötü amaçlı yazılım yüklenir. Bilgi çalan kötü amaçlı yazılımlar da genellikle meşru görünen ancak kötü amaçlı mobil uygulamalar içerisinde gizlidir.

3. Dijital kart bilgisi kopyalama: Dolandırıcılar bazen de e-ticaret sitelerinin ödeme sayfalarına kötü amaçlı yazılım yükler. Kullanıcılar bunları göremese de bu yazılımlar kart bilgilerini girildikleri an kopyalar. Kullanıcıların bunlara karşı, daha güvenli olması muhtemel olan büyük markalar ve internet siteleri üzerinden alışveriş yapmaktan başka yapabileceği pek bir şey yok. Çevrim içi kart bilgisi kopyalama olarak da bilinen dijital kart bilgisi kopyalama saldırıları, 2021’in Mayıs ve Kasım ayları arasında yüzde150 artış gösterdi.

4. Veri İhlalleri: Bazen  kart bilgileri, doğrudan iş yaptığınız şirketler üzerinden çalınır. Bu şirket; bir sağlık hizmet sağlayıcısı, bir e-ticaret şirketi veya seyahat şirketi olabilir. Bu, dolandırıcılar açısından saldırıları gerçekleştirmek için daha maliyet etkin bir yöntemdir çünkü tek bir saldırı ile büyük oranda veri ele geçirilir. Diğer yandan, kimlik avı saldırıları genellikle otomatik şekilde yapılıyor olsa da bu saldırılar ile dolandırıcılar, bilgileri teker teker kişilerden çalmak zorundadır. Kötü haber, 2021 ABD'de veri ihlallerinin gerçekleştiği rekor bir yıl oldu. 

5. Halka açık Wi-Fi bağlantıları: Dışarıya çıktığınızda havalimanları, kafeler ve diğer ortak alanlardaki halka açık Wi-Fi erişim noktaları üzerinden ücretsiz bir şekilde internette dolaşmak çekici gelebilir. Ağa katılmak için ödeme yapmanız gerekse bile dolandırıcılar da aynı şeyi yapmışsa bu ağa katılmak güvenli olmayabilir. Dolandırıcılar bu erişimi, bilgilerinizi girdiğiniz an gözetlemek için kullanabilir.

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