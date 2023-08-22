230 bini aşkın araç daha trafiğe katıldı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,9, bir önceki yıla göre yüzde 107,5 arttı. Temmuz'da 232 bin 253 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu Motorlu Kara Taşıtları'nda Temmuz ayına yönelik istatistiki verileri paylaştı.

232 bin 253 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,7'sini motosiklet, yüzde 41,3'ünü otomobil, yüzde 9,3'ünü kamyonet, yüzde 3,5'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,3'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 32,7, otomobilde yüzde 26,9, kamyonda yüzde 21,8, motosiklette yüzde 13,7, minibüste yüzde 13,3, traktörde yüzde 0,5 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 54,4 ve otobüste yüzde 6,5 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 27 milyon 754 bin 948 oldu

TEMMUZ AYINDA 901 BİN 725 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

TÜİK'in Temmuz ayına ilişkin istatistiki raporuna göre Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 62,9'unu otomobil, yüzde 15,7'sini motosiklet, yüzde 14,8'ini kamyonet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 95 bin 960 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 86,1 artarak 1 milyon 289 bin 896 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 18,6 azalarak 17 bin 309 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 272 bin 587 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 67,4'ü benzin yakıtlı olduğu gözlendi.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımı, Temmuz 2023

Ocak-Temmuz döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Kaydı yapılan taşıtların 180 bin 934'ünün gri renk olduğu belirlendi.