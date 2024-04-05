2,3 milyar TL'lik mazot desteği hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 477 milyon 946 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Mazot ve Gübre Desteği, Küçük Ölçekli Balıkçılık Desteği ve Hayvan Gen Kaynakları Desteği olmak üzere toplam 2 milyar 477 milyon 946 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirten Yumaklı, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.