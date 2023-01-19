23 kişiye 'Hudut' müdahalesi

Aralarında 2'si PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 1'i Irak'tan 22'si Yunanistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye sızmaya çalışanlar Hudut Kartalları tarafından yakalandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan zorla gönderilmeye çalışan 22 kişi ile Irak'tan Türkiye'ye sızmaya çalışan 1 kişinin hudut birliklerince yakalandığını açıkladı.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her iki olayda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütüne mensup olduğunun belirlendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Yunanistan’dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca Irak’tan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahsın PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1616082092391112705