23 günde 10 bin kaçak göçmen sınır dışı edildi! Sınır dışı sayısı yüzde 142 arttı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, kaçak göçle etkin mücadele kapsamında; Ağustos ayı içerisinde 10 bin 13, yılbaşından bu yana ise 72 bin 578 kaçak göçmen sınır dışı edildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç İdaresi Başkanlığı, kaçak göçle mücadele kapsamında sadece bu ay içerisinde 10 bin 13 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini duyurruken, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısının 72 bin 578 olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

2022’de 197.482 Kaçak Göçmenin Ülkemize Girişi Engellendi

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda; Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca kaçak göçle mücadele 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdüğüne dikkati çeken açıklamada, 2022 yılında doğu ve güney sınırlarımızda olmak üzere 197 bin 482 kaçak göçmenin Türkiye'ye girişinin engellendiğini kaydetti.

2016 yılından bu yana ülkemize girişi engellenen kaçak göçmen sayısı 2 milyon 660 bin 903 olduğu vurgulanan açıklamada, 2022 yılında 151 bin 563 Kaçak Göçmen yakalandığı belirtildi.

YÜZDE 106 ARTIŞ...

Kaçak göçle mücadele kapsamında kolluk birimlerimizce kaçak göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresi amacıyla yapılan yol kontrolleri de arttırıldığını ifade edilirken, kaçak göçmen sayısı geçen yılın aynı döneminde 73 bin 406 olarak kayıtlara geçerken, bu yıl yüzde 106 artışla 151 bin 563 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 140, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 78 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 198 oranında arttığı belirtilen açıklamada, 2022 yılında Afganistan’a düzenlenen 178 adet charter (özel uçak) seferi ile 32 bin 744 ve tarifeli uçuşlarla 10 bin 204 olmak üzere toplam 42 bin 948 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandığı belirtildi.

Pakistan’a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 8 bin 48 kaçak göçmenin de güvenli bir şekilde ülkesine gönderildiği belirtildi.

Bu arada2016 yılından bugüne kadar Avrupa’ya geçen yabancı sayısı 718 bin 586 olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.