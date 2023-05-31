2216-B Bilimsel Değerlendirme Sonuçları belli oldu

2216B – TÜBİTAK-TWAS Doktora Sırası ve Doktora Sonrası Araştırma Burs Programları 2022 Yılı 1. dönem başvurularının bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı.ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK-BİDEB ve UNESCO-TWAS işbirliği ile yürütülen ve gelişmekte olan ülkelerden Türkiye’ye gelecek olan doğa ve ilgili uygulamalı bilimlerde yurtdışında doktora programına halen kayıtlı olan veya doktorasını almış uluslararası araştırmacılara finansal destek sağlamayı amaçlayan 2216-B TÜBİTAK-TWAS Doktora Sırası ve Doktora Sonrası Araştırma Burs Programları 2022 Yılı 1. dönem başvurularının bilimsel değerlendirme sonuçları belli oldu.

Kurumdan yapılan açıklamada sonuçlara e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden giriş yaparak ulaşılabileceği bildirildi.