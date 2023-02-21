213 çocuğun kimliği halen tespit edilemedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılan bin 858 refakatçisi olmayan çocuktan 93'ünün kuruluş bakımına alındığına dikkati çekilirken, kimliği tespit edilemeyen 213 çocuğun olduğu kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1858 çocuğun kayıt altına aldığını, kimliği tespit edilen 1645, kimliği henüz bilinmeyen 213 çocuk olduğunu söyledi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, bin 314 çocuğun ailesine teslim edildiğini, tedavisi tamamlanan 93 çocuğun ise bakanlığın bakımına alındığı bildirildi.

Açıklamada hastanelerde tedavisi devam eden 451 çocuğun yakından takip edildiği kaydedildi.

https://twitter.com/tcailesosyal/status/1628031524258951173