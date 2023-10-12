210 'çılgın' talihli daha ekstra 5 milyon kazandı

Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 210 talihliye toplamda ekstra 5 milyon TL kazandırdı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 11 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişinde 4 bilen 210 talihli toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandı!

Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 4 bilen 210 talihli, kişi başı 34 bin 676 TL ikramiye kazandı.

30 Ekim'e kadar devam edecek Milyonerler Festivali'nde oyunseverlere toplamda garanti 60 milyon TL ekstra ikramiye kazandırılması hedeflendi.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor.

