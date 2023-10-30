21 üniversite BTÜ'de buluştu

Sayıştay Başkanlığı ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) işbirliği ile gerçekleştirilen "Üniversitelere Yönelik Sayıştay Eğitimi" bugün başladı. 3 Kasım’a kadar sürecek olan eğitimde, 21 üniversiteden 282 katılımcı yer alıyor. BURSA (İGFA) - BTÜ ulusal organizasyonlarının yanında bölgesel çapta da eğitimlere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda 5 yıl önce de BTÜ bünyesinde gerçekleştirilen "Üniversitelere Yönelik Sayıştay Eğitimi" yeniden BTÜ’de21 üniversiteyi buluşturdu. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleştirilen ve 5 gün sürecek olan eğitim kapsamında ‘Kamu İhale Uygulamaları, Döner Sermaye İşletmeleri, Sosyal Programlar, Sosyal Tesisler ve İktisadi İşletmeler, Akademik Araştırma Fonlarının Kullanılması ve Uygulamadaki Sorunlar, Sayıştay Denetim Bulguları’ konu başlıkları ele alınacak. Eğitim programının açılışında konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Sayıştay Denetçileri tarafından kritik konularda eğitimler verileceğini ve bu konuların mali ve idari işleyişlerindeki kalitenin artırılmasına katkı sağlayacağını dile getirdi. Çağlar, “Ayrıca akademik hayatımıza direkt etki eden konuların işlenmesi, araştırmalarımızın daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olacaktır. Sonuçta, bu eğitim programında işlenecek konuların tamamı, çalışmalarımızda bizim için önemli bir rehber niteliği taşıyacaktır” dedi.

5 YIL SONRA ADRES YİNE BTÜ

Bu eğitimin 2018 yılında 250 katılımcıyla yine BTÜ bünyesinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Çağlar, “Bugün ise bu eğitim 21 Üniversiteden 282 katılımcıyla daha geniş bir katılım ve ilgi görüyor. Bu artan ilgi, Üniversitemiz ile Sayıştay Başkanlığının bu alandaki işbirliğinin ne kadar önemli ve değerli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. BTÜ olarak, bu eğitimi tekrar düzenleme isteğimizin en önemli sebepleri arasında; daha önce edindiğimiz tecrübeler, katılımcılardan gelen olumlu geri dönüşler ve Üniversitelerimizden gelen yoğun talepler bulunuyor. Bu beş günlük süre zarfında, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak, hep birlikte Üniversitelerimizin mali yapılarını daha sağlam ve etkin bir hale getirmek için çalışacağız” diye konuştu.