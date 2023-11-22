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2028'e kadar bin kilometre daha yeni otoyol yapılacak

GÜNDEM 22.11.2023, 17:40
2028'e kadar bin kilometre daha yeni otoyol yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da, 5'inci Ulusal Karayolu Kongresi ve Sergisi Açılış Törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, kongrede, karayolu ulaşımının sosyal ve ekonomik olarak tüm yönleriyle ele alındığını belirtti.ANKARA (iGFA)  - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2028 yılına kadar 1009 km daha yeni otoyol yapacaklarını belirterek, "Bölünmüş yol ağıyla sadece 6 il birbirine bağlıyken, biz 77 ilin birbiri ile bağlantısını sağladık. Trafik güvenliğini ve konforunu artırdık. Süreyi azalttık. Kazalardaki ölüm oranını düşürdük. 100 milyon taşıt/km başına hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 81'lik azalma sağladık. Yollarımızdaki ortalama hızı 40 kmden 88 km'ye çıkardık" diye konuştu.
  ULAŞIMDA YÜZ YILLIK İŞİ 21 YILA SIĞDIRDIK

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen son 21 yıl içerisinde Karayollarına çok büyük yatırımlar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, 2002 yılı öncesinde; ayakta durmaya çalışan ülkemizde günün ihtiyaçlarını karşılayacak ulaşım yapıları yokken, bugün ise uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmiş ve birbiri ile entegrasyonu gözetilerek planlanmış ulaşım yatırımları ile yüzyıllık işi 21 yıla sığdırarak ülkemizi uluslararası alanda vazgeçilmez bir düzeye taşıdık. ifadelerine yer verdi.

Bakan Uraloğlu konuşmasında, karayoluna yapılan yatırımlardan bahsederek, "Ülkemizin dört bir yanında doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattık. 2002 yılında 6 bin 101 km uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken, 23 bin 182 km yeni yol yaparak bölünmüş yol ağımızı toplamda 29 bin 283 kmye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla 77 ilimizin birbiri ile bağlantısını sağladık" dedi.

Karayolu yatırımları ile vatandaşın seyahat konforunun arttığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, konuşmasında köprü ve tünel yapım çalışmalarına da değindi.

Bakan Uraloğlu, "Köprü yapım çalışmaları kapsamında; 2002 yılında 311 km olan toplam köprü uzunluğunu, yüzde 146 artış ile 765 kilometreye çıkardık. Tünel yapım çalışmaları kapsamında 675 km uzunluğunda 405 adet tünel inşa ederek 2003 öncesi 50 km olan tünel uzunluğumuzu 725 kilometreye yükselttik." dedi.

Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Karayolu altyapısını inşa ederken teknolojideki gelişme ve küresel trendleri de dikkate aldıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu bu kapsamda, Yollarımızı akıllı ve otonom teknolojilerle donatarak, hızlı ve emniyetli yol altyapısı tesis ediyoruz. Araçların birbirleri ve çevreleriyle veri transferi sağladığı otonom sürüş sistemleri için yeni gelişen mevzuatları oluşturmaya ve altyapımızı hazır hale getirmeye devam ediyoruz. Meteorolojik bilgi istasyonları, kameralar ve olay algılama uygulamalarımız sayesinde hava olayları, çevre şartları ve olası kazalar gibi değişkenlerin etkenlerini anında tespit ediyoruz. Sinyalizasyon sistemleri, değişken mesaj işaretleri, radyo yayınları ve mobil bilgi uygulamaları ile tüm sürücülerimizi yol durumlarına dair anlık bilgilendirebiliyoruz" diye konuştu.

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