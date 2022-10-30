2027'de 5G teknolojileri yaygınlaşacak

Ulaştırma Bakanlığı, 2027 yılına ulaşıldığında mobil abonelerin yarısının 5G teknolojilerini kullanacağını ön gördü.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G ve ötesi teknolojilerine yönelik kritik bileşenlerin yerlileştirilmesinin temel öncelikleri olduğunu vurguladı.

2027 yılına geldiğimizde mobil abonelerin yarısının 5G teknolojilerini kullanacağı ön görüldüğünü ifade eden Bakan Karasmailoğlu, "2030l'ara doğru 6G teknolojisinin bilişimde kamu ve özel sektör için kilit taşı konumuna gelecek. 5G teknolojilerinden yüz kat daha fazla hızlı olacağı öngörülen 6G, dijital dünyada tüm sektörlerde yapay zeka ile biyolojik tüm sistemler eş zamanlı olarak iletişim ve etkileşim içinde olacak" dedi.

YERLİLİK ORANI BUGÜN YÜZDE 33LERİ GEÇTİ

İnternet hızının öneminin farkında olduklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Çünkü; birkaç saatlik iletişim kesintisinin bile oluşturduğu rahatsızlığa ve milli uygulamaların ne kadar gerekli olduğuna hep birlikte şahit olduk. Elektronik haberleşme şebekelerinde yerli ve milli yazılım ve donanımların kullanılması, ekonomik faydanın yanında, halkımızın hızlı, güvenli ve kapsamlı erişimine katkı sağlayacaktır. Bu yaklaşımla ülkemizin en hızlı internet alt yapısına kavuşması adına var gücümüzle çalışmaları sürdürüyoruz. 4,5Gnin ilk yatırım döneminde ancak yüzde 1 olan yerlilik oranı bugün yüzde 33leri geçti. Teknolojiyi sadece tüketen değil, tasarlayan, geliştiren, üreten, marka oluşturup, dünyaya satan konuma gelmek istiyoruz. Bilişim, iletişim ve uzay çalışmalarımızda üç temel kriter var; yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka. Bu bağlamda 5Gyi de sadece bir iletişim teknolojisi olarak değil, milli güvenliğimizin gereği olarak görüyoruz. Hem 5G ve hem de 6G teknolojilerinde dijital sıçrama ile birlikte, siber güvenlik en önemli önceliğimizdir" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, bugün Türkiyede, her yüz vatandaştan 83ünün, yani Türkiye nüfusunun yüzde 83ünün internet kullandığını belirterek, dünyada bu oranın yüzde 65 seviyelerinde olduğunu, ülkemizin internet kullanımında ilk sıralarda olduğunu özellikle vurguladı.