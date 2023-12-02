2024'te trend sofistike güzellik

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği tarafından 7.’si düzenlenen Uluslararası Kozmetik Kongresi, bu yıl “multifonksiyonel kozmetik” temasıyla Antalya’da Nirvana Cosmopolitan Hotel’de kapılarını açtı.ANTALYA (İGFA) - Kozmetik Endüstrisinde Multifonksiyonel Kozmetik temasını konu alan kongrede uluslararası konuşmacılar 2024 trendlerini ve dünyadan örnekleri ele aldı. Uluslararası kozmetik uzmanları dünyadaki trendleri ve yenilikçi teknikleri aktardı. Uluslararası konuşmacılar arasında; İngiltere Mintel Güzellik ve Kişisel Bakım Kategori Direktörü Samantha Dover, Belçika Obelis Group Uyum Süreçleri Kurulu Başkanı Sandra Ferretti, Atina Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alexios Leandros Skaltsounis ve SunJin Beatuy Sciences Fabrika Direktörü Sang-Uk Kim yer aldı.

Kongre, ulusal ve uluslararası kozmetik profesyonellerini ve uzmanlarını bir araya getirerek, önemli konuların tartışılmasına ve sektördeki gelişmelerin paylaşılmasına olanak tanıyor. Katılımcılar; kozmetik endüstrisinin geleceği, sürdürülebilirlik ve teknolojik gelişmeler konularında bilgi sahibi olma fırsatı buldu.

“SADELEŞMEYİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRECEK”

MG International Fragrange Company tarafından kongreye katılımı sağlanan İngiltere Mintel Güzellik ve Kişisel Bakım Kategori Direktörü Samantha Dover: “Mintel 2024 Güzellik Trendleri: Sofistik Sadelik” başlıklı yaptığı konuşmada: “Güzellik ve kişisel bakım ürünleri arasındaki sınır giderek belirsizleşmektedir. Yüksek performanslı bileşenlerin daha az sayıda ve daha etkili bir şekilde kullanılması, şu anda eğilimler arasında. Bu yıl cilt bakımına odaklandığımızda, farklı cilt tiplerine uygun şekilde kişiselleştirilen hazır kapsüllerin tek bir ürüne eklenerek fonksiyonel hale geldiğini görüyoruz. 2024 yılında sofistike sadelik ön planda olacak. Baktığımızda zaten sürdürülebilirlik için sadeleşmeye ihtiyaç var. Tüketicileri gereğinden fazla yormayan, sınırlı ürün gamıyla daha çok ürüne ulaşmak önemli, bu gereğinden fazla üretim ve tüketimin de önüne geçmiş olacak. Önümüzdeki 5 yıl ve sonrası için sadeleşmeyi teknoloji geliştirecek ve multifonksiyonel ürünler çok daha fazla eğilim olacak” şeklinde ifade etti.

YEŞİL EKTRAKSİYON İLE DAHA AZ ENERJİ TÜKETİMİ SAĞLANIYOR

Atina Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Doğal Ürün Kimyası Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alexios Leandros Skaltsounis: “Multifonksiyonel kozmetik üretimi için yenilikçi yaklaşımlar ve teknikler, kozmetik endüstrisinde ürün geliştirme süreçlerini daha etkili, çevre dostu hale getirmek adına önem taşıyor. Endemik bitki türlerinden yola çıkarak bitkiyi işleme yöntemleri ve ekstraksiyon en önemli adımlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunların doğru şekilde yapılması üründeki aktif bileşeni ortaya çıkaracaktır. Son dönemde yenilikçi teknikler kullanılarak yapılan yeşil ekstraksiyonlar ön plana çıkmaya başladı. Çünkü yeşil ektraksiyon daha az enerji tüketimi ile yüksek kaliteli ürün sağlıyor.” şeklinde konuştu.

SunJin Beauty Sciences Fabrika Direktörü Sang-Uk Kim: “Küresel güneş kremleri regülasyonu, dünya genelinde geçerli veya birçok ülkenin kabul ettiği standartları içermektedir. Her ülkenin kendi regülasyonları olabilir ve bu regülasyonlar genellikle güneş kremlerinin içerikleri, Güneş Koruma Faktörü (SPF) değerleri, su direnci, kullanım talimatları gibi konuları düzenler. Bu regülasyonlar, tüketicilerin güneş koruyucu ürünleri güvenle kullanmalarını sağlamak için önemlidir” dedi.