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2023’te SAKBİS’le 1 milyon 264 bin dakika

GÜNDEM 07.01.2024, 16:30
2023’te SAKBİS’le 1 milyon 264 bin dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin bisikleti hayatın merkezine koymak için faaliyete geçirdiği ve binlerce Sakaryalının ilgi odağı olan SAKBİS’ler 2023 yılında 12 bin 557 kez kiralandı ve 1 milyon 264 bin kullanım süresine ulaştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bisikleti insan hayatının merkezine almak, sağlıklı bir hayata kavuşmak ve çevreye verilen zararı en aza indirmek için bisiklet kullanımını artırmaya yönelik olarak hayata geçirilen SAKBİS’ler 2023 yılında da 7’den 70’e herkes tarafından tercih edildi.

Şehir genelinde bulunan 15 istasyon, 150 park ünitesi ve 110 adet bisikletle duraktan durağa hizmet veren SAKBİS’ler geçtiğimiz yıl 12 bin 557 kez kiralandı ve bir milyon 264 bin dakika kullanım süresine ulaştı.

Şehrin birçok noktasına kurulan SAKBİS istasyonları 2023 yılında da Sakaryalıların ilgi odağı oldu. İşe, eve ve sosyal aktiviteleri için bisikleti kullanan binlerce vatandaş bu yıl toplamda 12 bin 557 kez kiralama yaptı.SAKBİS’lerin toplam kullanım süresi ise 1 milyon 264 bin dakikaya ulaştı. 24 bin abonesi olan SAKBİS’ler herhangi bir açılış ücreti olmadan 15 dakikası 4 TL gibi bir ücretle vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Vatandaşlar artık iş yerine giderken, evlerine ulaşmak için ve sosyal aktivitelerinde yaygın şekilde SAKBİS kullanıyor.Şehirde yaşayan her bir vatandaşa hitap edilmesi adına daha yaygın bir uygulama sistemini devreye alan Büyükşehir, bisikleti günden güne Sakarya’nın merkezine taşıyor.

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