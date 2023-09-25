2023-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM, YKS ek yerleşirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Adayların sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebileceği kaydediirken, Yerleştirme Sonuç Belgesinin basılmayarak, adayların adreslerine gönderilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacağı kaydedildi.

Elektronik kayıtların 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacağını duyuran ÖSYM, elektronik kayıt yapan adayları üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacağını açıkladı.