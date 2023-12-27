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2023 yılı Manisa çiftçisinin yılı oldu

GÜNDEM 27.12.2023, 17:55
2023 yılı Manisa çiftçisinin yılı oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik destekleriyle Manisalı üreticiye can suyu oldu.MANİSA (İGFA) - Üretken belediyecilik anlayışıyla 2023 yılında tarımsal ve kırsal kalkınmaya 122 milyon TL bütçe ayırarak, yıla başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 38 farklı kalemde yaptığı destekle bu kaynağı 150 milyon TL’ye çıkardı.

Çiftçilere gübre desteğiyle 2023 yılı desteklemelerine başladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bu yılki desteklerimize 1.000 ton gübre dağıtımıyla başladık. Ardından Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projemiz kapsamında 500 adet damızlık koç desteği verdik. Yüzde 100 hibe ile 58 bin büyükbaş hayvan için dış parazit ilaç alımını yaptık ve bu ilaçları üreticilerimize eğitimlerini de vererek teslim ettik” dedi.

Tarım Makineleri Parkı Projesi’ni hayata geçirdiklerini de belirten Başkan Ergün, “Projemiz kapsamında çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu ancak satın almaları durumunda ekonomik yük oluşturacak tarım makinelerinin 3. parti teslimini 69 makine ile gerçekleştirdik. Sadece tarım makinesi parkı için 7 milyon TL'lik desteğimizle çiftçilerimize tohum temizleme, çiftlik gübresi dağıtma, üzüm sıkma ve taş toplama makinesi gibi toplamda 144 adet makine ve ekipmanı teslim ettik. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

200 BİN KASA, 200 BİN KELTER DESTEĞİ

Zeytin ve meyve üreticilerine yönelik desteklerden de bahseden Başkan Ergün, “Bu desteklerimizin yanında, zeytin ve meyve üreticimize 120 bin kasa, üzüm ve sebze üreticilerimize ise 100 bin kelter dağıtımı yaptık. Bunun ardından yaklaşık 10 milyon lira gibi bir bedelle 7500 çiftçimize zeytin toplama örtüsü ve 7500 çiftçimize de üzüm sergi örtüsü dağıtımı gerçekleştirdik. Meyveciliği Geliştirme projemiz kapsamında 500 bin fidanı geçtiğimiz yıllarda teslim etmiştik. Projemiz kapsamında bu yıl başvuru yapan çiftçilerimize 95 bin 900 adet Zeytin, 12 bin 510 adet Ceviz, 4 bin 500 adet incir ve 3 bin 500 adet Trabzon Hurması (Cennet Elması) olmak üzere toplam 116 bin 410 adet fidanın yüzde 75 hibe destekli olarak teslim ettik” diye konuştu.

YANGIN MAĞDURU ÜRETİCİLER UNUTULMADI

Orman yangını nedeniyle zor günler yaşayan Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar ve Sarısığırlı mahallelerinde de vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Ergün, “Saruhanlı ilçemiz Hatıplar ve Sarısığırlı mahallelerimizde meydana gelen orman yangını nedeniyle zeytinlikleri yanan üreticilerimize hasar gören alanlar için gerekli olan tüm fidanları sağlayacağımızın sözünü vermiştik. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı hasar tespit çalışmalarına istinaden 34 vatandaşımızın 1600 adet zeytin fidanını teslim ettik. Manisa’mızı arıcılıkta ve bal üretiminde marka şehir haline getirme vizyonumuzla Gölmarmara ilçemizde Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’ni hayata geçirdik” dedi.

Üretimin ana kaynağı sudur anlayışıyla tarımsal sulama projelerine de hassasiyetle yaklaştıklarını vurgulayan Başkan Ergün, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan tarımsal sulama tesisleri ve DSİ’den devraldığımız 3 adet tesis ile 26 bin dekar alanda yalnızca enerji giderlerini karşılayacak bir bedelle çiftçilerimize sulama hizmeti vermekteyiz. Buna ek olarak Zafer Kalkınma Ajansından 4 milyon TL hibe almaya hak kazandığımız yaklaşık 10 milyon 600 bin TL tutarındaki Öveçli Damla Sulama Sistemi Projesi’ni hayata geçirdik. Kırkağaç ilçemize bağlı Öveçli Mahallesi’nde başlattığımız projemiz kapsamında, 2.100 dekar alanı kapalı sistem damla sulamaya geçirerek su kaynaklarımızı korumuş olacağız. Ayrıca, yalnızca bu yıl 31 adet yeni HİS göleti yaparken, 80 gölette de temizlik ve genişletme çalışması gerçekleştirdik. 2014’ten bu yana 210 tane yeni Hayvan İçme Suyu Göleti yaptık ve 542 tane mevcut gölette de temizlik ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Bu göletler, hayvanların temiz ve sağlıklı suya ulaşmasında sıkıntı yaşanan bölgelerimiz için büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.

Tarımsal sulama kooperatiflerine boru, sondaj ve bunun gibi birçok destek sağladıklarını ifade eden Başkan Ergün, “Ayrıca su deposu ve havuz yapımı gerçekleştirdik. Bu yıl da sulama borusu alımı için 10 milyon lira bütçe ayırarak, bu desteklerimize devam ediyoruz. Depo ve sondaj çalışmalarımıza da 6 milyon TL gibi bir kaynak ayırdık. Bunun yanında çiftçilerimizin ilaçlama makinelerine su almaları için ilimiz genelinde 50 tane taral doldurma tesisimizle ücretsiz olarak hizmet vermekteyiz. Bu tesislerimize yenilerini eklemek için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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