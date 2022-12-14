2023 yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi belli oldu

2023 yılına ilişkin bilişkilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarları yeniden belirlendi.ANKARA (İGFA) - 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığı'nca Bilirkişilik Yönetmeliği'ne göre belirlenen tarifede, bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutad giderleri belgesi karşılığındak, rayiç bedeller dikkate alınarak güncellendi.

Buna göre 2023 yılı tarifesi şöyle açıklandı: