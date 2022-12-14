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2023 yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi belli oldu
GÜNDEM 14.12.2022, 14:43
2023 yılına ilişkin bilişkilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarları yeniden belirlendi.ANKARA (İGFA) - 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Adalet Bakanlığı'nca Bilirkişilik Yönetmeliği'ne göre belirlenen tarifede, bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutad giderleri belgesi karşılığındak, rayiç bedeller dikkate alınarak güncellendi.
Buna göre 2023 yılı tarifesi şöyle açıklandı:
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Pendikspor
|16
|29
|3. Rizespor
|16
|29
|4. Keçiörengücü
|16
|29
|5. Samsunspor
|16
|28
|6. Bodrumspor
|16
|28
|7. Boluspor
|16
|26
|8. Bandırmaspor
|16
|25
|9. Manisa FK
|16
|24
|10. Sakaryaspor
|17
|22
|11. Altay
|16
|21
|12. Göztepe
|15
|21
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Erzurumspor
|16
|17
|15. Tuzlaspor
|16
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|16
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4
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