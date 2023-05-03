2023-YDS/1 sonuçları açıklandı

ÖSYM, 9 Nisan'da gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviyes Tespit Sınavı 2023-YDS/1 sonuçlarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları belli oldu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada adayların sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekleri duyuruldu.

Adaylara sonuç belgesinin gönderilmeyeeği bildirildi.