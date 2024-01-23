2023'ün üçüncü çeyreğinde 19,5 milyon yurtiçi seyahati yaptı

Türkiye'de hanehalkı yurt içi turizm verilerine göre 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 19 milyon 467 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanlar ise 113 milyar 996 milyon 644 bin TL harcadı. Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 49,3 ile ilk sırayı yer aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 19 milyon 467 bin kişi seyahate çıktığını raporladı.

Hanehalkı Yurtiçi Turizm verilende 3. Çeyrek raporu yayımlayan TÜİK, seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7 artarak 23 milyon 780 bin seyahat olarak gerçekleştiğini, bu çeyrekte seyahate çıkanlar 220 milyon 969 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,3 gece olduğunu belirledi.

Seyahate çıkan kişi, seyahat ve geceleme sayıları, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2023

SEYAHATE ÇIKANLAR, 113 MİLYAR 996 MİLYON 644 BİN TL HARCADI



Raporda yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları da özetlendi. 2023 yılının III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,9 artarak 113 milyar 996 milyon 644 bin TL olarak gerçekleşirken; bu harcamaların yüzde 89,7'sini 102 milyar 242 milyon 978 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 10,3'ünü ise 11 milyar 753 milyon 665 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 4 bin 794 TL oldu.

Bu çeyrekte ayrıca harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 31,7 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 23,5 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 21,7 ile konaklama harcamaları sahip oldu.

OTELDE GECELEME ÜÇÜNCÜ SIRADA

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 49,3 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada %46 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %2,3 ile "sağlık" yer aldı. Seyahate çıkanlar 137 milyon 377 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldığının raporlandığı istatistiki verilerde konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 41 milyon 562 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 20 milyon 631 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.