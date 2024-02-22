2023'ün son çeyrek raporu açıklandı... Sanayide iş gücü azaldı!
2023 yılının son çeyrek verilerine göre İş gücü Girdi Endeksi'nde istihdam endeksi yıllık yüzde 2,3 artarken, çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 1,5, brüt ücret-maaş endeksi ise yıllık yüzde 109,9 oranında arttı.ANKARA (İGFA) - TÜİK; İş gücü Girdi Endeksleri'nde 2023 yılının son çeyrekteki Ekim-Aralık dönemine ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre istihdam endeksi yıllık yüzde 2,3 artarken, çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 1,5, brüt ücret-maaş endeksi ise yıllık yüzde 109,9 oranında arttı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 artış gösterirken, alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5 arttı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksinde ise alt sektörlerde sanayi sektöründe yüzde 1,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,4 arttı.
Bu arada brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 109,9 artış gösterdi.
2023 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 104,6, inşaat sektöründe yüzde 135,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 110,3 arttı.
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