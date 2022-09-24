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2023 U17 Kadınlar EHF Şampiyonası Ankara'da

GÜNDEM 24.09.2022, 13:44
2023 U17 Kadınlar EHF Şampiyonası Ankara'da

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) İcra Komitesi, Başkanlar Konferansı ve aynı yerde yapılacak Olağanüstü EHF Kongresi öncesi Lüksemburg'da toplandı.ANKARA (İGFA) -  Toplantıda 2023 U17 Kadınlar EHF Şampiyonası'nın bir ayağının ülkemizde düzenlenmesi kararını aldı.

2023 U17 Kadınlar EHF Şampiyonası 5-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında Ankara düzenlenecek. Şampiyonanın diğer ayağı ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak.

THF Başkanı Uğur Kılıç ise bugün düzenlenecek Başkanlar Konferansı ve Olağanüstü EHF Kongresi'ne katılacak.

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